VII Форум регионов Беларуси и России посвятят историческому наследию Великой Победы

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Форум регионов Беларуси и России, который планируется провести осенью в Минске и Минской области, будет посвящен историческому наследию Великой Победы. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед первым заседанием оргкомитета по подготовке и проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова назвала 2020 год особым, поскольку будет отмечаться 75-летие Великой Победы. "Он важный для нас, для наших российских партнеров. Поэтому тема форума - историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России. Такая всеобъемлющая тематика, думаю, затронет каждого", - считает спикер.

Традиционно во время форума регионов подписывается большое количество соглашений, направленных на реализацию взаимовыгодных проектов. "Мы рассчитываем на то, что это будет очень масштабное мероприятие, которое позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества по всем направлениям", - подчеркнула председатель Совета Республики.

На секциях форума будут обсуждаться вопросы межпарламентского сотрудничества в контексте сохранения исторического наследия, патриотического воспитания, поддержки сельской молодежи, совместные экономические проекты, взаимодействие на международных площадках. Запланировано заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству. Предусмотрено также проведение встречи спикеров верхних палат белорусского и российского парламентов с руководителями регионов двух стран.

Наталья Кочанова во время заседания оргкомитета высказала пожелание, чтобы программа предстоящего форума была насыщена интересными идеями и предложениями. "Хотелось бы новаций, которые будут взаимоинтересны и нам, и нашим российским коллегам", - отметила спикер. По ее словам, белорусская сторона рассчитывает, что очередной форум регионов пройдет на высоком организационном уровне, станет запоминающимся и знаковым с учетом знаменательной даты, которая будет отмечаться 9 Мая.

По результатам шести предыдущих форумов регионов Беларуси и России подписано 302 соглашения о сотрудничестве, заключено коммерческих контрактов на сумму около $2 млрд.-0-

Фото Николая Петрова