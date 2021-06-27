VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

Участники Форума регионов во время работы секции. Дзержинский район, 2020 год

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. VII Форум регионов Беларуси и России в 2020 году впервые прошел в нетрадиционном формате. Из-за пандемии коронавируса встречи решено было проводить в режиме видеоконференций. Совместный сентябрьский форум был посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".

Пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России. Выступает Александр Лукашенко. Минск, 2020 год

Форум регионов Беларуси и России, 2020 год

Форум регионов Беларуси и России. Во время заседания секции. Минск, 2020 год

Парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, образование, молодежь - тематика форума охватила различные сферы. Вопросы сотрудничества представители деловых кругов Беларуси и России, руководители предприятий и регионов, а также эксперты обсуждали в режиме онлайн. И такой формат - виртуальный - не помешал плодотворной работе форума. Его итогом стали многочисленные соглашения о сотрудничестве и контракты.

Заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству на Форуме регионов. Минск, 2020 год

VII Форума регионов Беларуси и России. Минск, 2020 год

Выставка в НАН, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Участники Форума регионов Беларуси и России во время посещения выставки в НАН, посвященной 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Минск, 2020 год

VII Форуме регионов Беларуси и России. Минск, 2020 год

Участники Форума регионов посетили военно-исторический комплекс "Партизанский лагерь", 2020 год

I Форум регионов прошел в Минске в 2014 году. На минской площадке обсуждали развитие АПК. Второй - год спустя принимали в Сочи, где главным вопросом была промышленная политика. III Форум регионов Беларуси и России состоялся Iв белорусской столице. Его основной темой стало сотрудничество в социальной сфере. А тематикой мероприятия четвертого были IT-технологии, торгово-экономическое сотрудничество, кооперация в машиностроении и агропромышленном комплексе. Цифровая экономика, молодежная политика и безопасность, торговля, продовольствие, промышленная интеграция - основные темы V Форума регионов, который в 2018 году принимал Могилев. На VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге особое внимание было уделено союзному строительству.

В нынешнем году традиционно стартует очередное совместное масштабное мероприятие. VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его главной темой станет "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".

Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области (Дом правительства Московской области), а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.-0-