VIII Форум регионов Беларуси и России - главное

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмой по счету Форум регионов Беларуси и России стартует уже сегодня. Деловая площадка, которая развернется между Минском и Москвой в Подмосковье с 29 июня по 1 июля, станет ключевым событием нынешнего года для двух государств.

Основные мероприятия из-за COVID, как и в прошлом году, будут организованы в режиме видеоконференций. Но онлайн-формат не станет препятствием для результативности. Портфель взаимовыгодных предложений внушительный. В этом году ожидают рекорд - контрактов и соглашений планируется подписать на более чем $800 млн. Тема VIII Форума регионов Беларуси и России - "Научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации".

Формат форума - пленарное заседание и работа профильных сессий, молодежный форум. Ключевые мероприятия состоятся в Москве и Московской области, а также в режиме видео-конференц-связи в Минске.

День первый Форума регионов - главное

29 июня, в день открытия форума, участники встретятся в режиме онлайн.

В первый день организована работа пяти профильных секций, которые будут открыты на различных площадках в Москве и Минске. В план также впервые включено проведение молодежного форума двух стран на полях "большого":

российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий;

роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства;

взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров;

право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления;

молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Расширенная молодежная повестка - особенность нынешнего форума. Помимо встречи молодых парламентариев, на полях "большого" в июле 2021 года во Владивостоке планируется проведение IX Российско-Белорусского молодежного форума.

Второй и третий дни Форума регионов - главное

30 июня, во второй день форума, особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов и перспективам делового сотрудничества между странами.

В онлайн-формате запланировано восьмое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Члены комиссии с участием профильных министров рассмотрят вопросы расширения деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования стран, обсудят согласованную политику в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В среду также пройдет онлайн-заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. Оно будет посвящено вопросам влияния пандемии на экономику Союзного государства.

1 июля, в третий день работы Форума регионов Беларуси и России, важной частью программы станет пленарное заседание в режиме видеоконференции, в котором примут участие президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Ожидания от VIII Форума регионов Беларуси и России и итоги прошлых

Повестка нынешнего форума разноплановая и касается многих сфер. В поле зрения наука, технологии, молодежная политика, вопросы гуманитарного и культурного сотрудничества. Но основной упор будет сделан, конечно, на экономику.

Подписание коммерческих контрактов стало важной и традиционной частью деловой повестки с момента старта Форумов регионов Беларуси и России. И из года в год сумма взаимовыгодных договоров растет.

За семь лет работы Форума регионов Беларуси и России в копилке контрактов - почти $3 млрд и около 400 соглашений о сотрудничестве между государствами. В партнерском портфеле - продукция сельского хозяйства, продовольствие, инновационная техника, инвестиционные проекты и разработки. Вот лишь факты и цифры за историю Форумов :

2014 год. I Форум регионов Беларуси и России

I Форум регионов проходил в Минске в 2014 году. Его главной темой стало "Эффективное развитие агропромышленных комплексов Беларуси и России - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства". Тогда в Минск приехали представители 19 российских регионов.

2015 год. II Форум регионов Беларуси и России

II Форум регионов Беларуси и России в 2015 году принимали Сочи с акцентом на промышленность. Российских регионов было представлено вдвое больше, чем год назад, а сумма сделок превысила $100 млн. Контракты были подписаны в том числе на поставку белорусской продукции в соседние регионы.

Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович на открытии белорусско-российской промышленной выставки. Сочи, 2015 год

Александр Лукашенко выступает на II Форуме регионов в Сочи, 2015 год

2016 год. III Форум регионов Беларуси и России

III Форум регионов Беларуси и России в 2016 году вновь проходил в белорусской столице. Его основной темой стало сотрудничество в социальной сфере. В гости в Минск приехали представители 43 регионов России. Сумма контрактов составила вдвое больше, чем год назад, - уже $230 млн.

Третий Форум регионов Беларуси и России. Минск, 2016 год

2017 год. IV Форум регионов Беларуси и России

Площадкой IV Форума регионов Беларуси и России в 2017 году стала Москва. А тематикой - IT-технологии, торгово-экономическое сотрудничество, кооперация в машиностроении и агропромышленном комплексе. На форуме присутствовали делегации из 80 регионов России. Контракты тогда были заключены на $450 млн - почти вдвое больше, чем в прошлом.

Мясникович и Матвиенко открыли в Москве выставку инноваций, 2017 год

2018 год. V Форум регионов Беларуси и России

V Форум регионов Беларуси и России в 2018 году встречал Могилев. Его главной темой стали инновации и высокие технологии. Итоги форума: более 70 соглашений о сотрудничестве и контракты на сумму более $0,5 млрд.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Могилев, 2018 год

2019 год. VI Форум регионов Беларуси и России

На VI Форум регионов Беларуси и России в 2019 году участники съехались в Санкт-Петербург. Основной тематикой стало гуманитарное сотрудничество. Итог двустороннего форума - более 80 соглашений и контрактный портфель на сумму более $600 млн.

2020 год. VII Форум регионов Беларуси и России

VII Форум регионов Беларуси и России в 2020 году впервые прошел в нетипичном формате. Из-за пандемии коронавируса встречи решено было проводить в режиме видеоконференций. Но плодотворной работе участников онлайн-формат не помешал. Главная тема - экономика. По итогам форума подписано более 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов на рекордную сумму - более $700 млн.-0-

Пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России. Выступает Александр Лукашенко. Минск, 2020 год

VII Форума регионов Беларуси и России. Минск, 2020 год