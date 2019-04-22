VIII Международная школа по подготовке к реагированию на ЧС откроется 23 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество Красного Креста в партнерстве с МЧС Беларуси с 23 по 26 апреля проводит VIII Международную школу по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БОКК.

Учения состоятся на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС Беларуси - в районе деревни Светлая Роща Борисовского района. Цель международной школы этого года - отработать механизмы взаимодействия и координации волонтерских отрядов БОКК с заинтересованными государственными органами и общественными организациями в условиях проведения масштабных массовых мероприятий в стране.

Как пояснила генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко, Красный Крест сейчас занимается обучением волонтеров II Европейских игр оказанию первой помощи. Кроме того, волонтеры отрядов быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации БОКК также будут задействованы в дежурствах на спортивном форуме, в том числе в составе мобильных медицинских бригад.

Традиционно в занятиях школы участвуют и представители других стран - в этот раз приедут команды волонтеров и специалистов национальных обществ Красного Креста из Италии, России и Украины. "Состоятся обмен опытом и тренинги экспертов по основным направлениям реагирования на чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть во время массовых мероприятий: первая помощь при инцидентах с большим количеством пострадавших, работа в условиях толпы, спасение в труднодоступных местах и завалах, психосоциальная поддержка пострадавших", - рассказал начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску БОКК Виталий Тарашкевич.

Главным событием школы станут полевые симуляционные учения, во время которых проходят практическая отработка и проверка полученных знаний и навыков.

Школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации БОКК проходит с 2011 года. В 2014 году она приобрела международный статус. В разное время участниками были эксперты Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международного Комитета Красного Креста, волонтеры и сотрудники Красного Креста Болгарии, Дании, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, России, Украины, Эстонии, Общества Красного Щита Давида Израиль, Красного Полумесяца Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.-0-