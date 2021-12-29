Виктор Ананич: Внести свой вклад в реальное государственное строительство Беларуси может каждый

Заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич рассказал о важнейшем событии в истории страны проекте обновленной Конституции и роли Всебелорусского народного собрания.

Новая Конституция – Основной Закон нашей страны, фундамент, на котором стоит и строится правовое государство, поэтому только через обновление Конституции безопасно и легитимно провести обновление страны, ее политической системы и общества в целом.

Проект изменений и дополнений Конституции обнародован 27 декабря на Национальном правовом интернет-портале для всенародного обсуждения. Изменения и дополнения в Основной Закон страны необходимо широко обсудить в трудовых коллективах, в местных органах самоуправления, Совете Республики. На встречах с гражданами выслушать их позицию и поддержать законодательную инициативу, требующую внимания. Цель взаимодействия – создать окончательную редакцию проекта Закона, который бы отвечал требованиям сегодняшнего времени, обеспечивал дальнейшее развитие нашей страны, мир и согласие на белорусской земле и, соответственно, благополучие наших граждан.

Изменения коснулись практически всех разделов Конституции, принципиальные дополнения и изменения внесены в 77 статей, появилось 11 новых и предлагается новая глава, которая раскрывает статус, полномочия, компетенции Всебелорусского народного собрания и ее делегатов, выборы которых организует Центральная избирательная комиссия. Основное в новой редакции Конституции Беларусь остается президентской республикой, но закрепляется стабилизатор в виде Всебелорусского народного собрания.

О сути новаций в Основной Закон

В преамбуле Конституции изменения незначительные. Тем не менее она дополнена положениями о сохранении национальной самобытности, суверенитета, духовных и культурных традиций Беларуси.

В проекте Конституции содержатся посылы, адресованные нашим зарубежным партнерам. Статья 18 дополнена нормой о том, что Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. То есть это говорит о миролюбивом характере белорусской внешней политики. Отражена и еще одна норма – использование атомной энергетики в мирных целях.

Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизирующей силой в отношениях между всеми ветвями власти. Всебелорусское народное собрание по проекту Конституции – это высший представительный орган народовластия. И в разделе достаточно подробно расписаны полномочия ВНС, как будут избираться его делегаты. Всебелорусское народное собрание сформируют на демократических принципах. В состав делегатов будут входить представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, а также представители местных Советов депутатов и гражданского общества. Соответственно, ВНС наделяется существенными полномочиями – определять и утверждать стратегические направления развития нашей страны, программы социально-экономического развития. Решения ВНС будут обязательными для всех органов и граждан. ВНС будет наделено правом отменять решения других органов, если эти решения станут противоречить интересам национальной безопасности нашей страны. Это фактор баланса. Проект Конституции устанавливает, что избрание руководства и судей Конституционного суда, Верховного суда, Центральной избирательной комиссии тоже входят в полномочия ВНС.

Но нельзя допустить двоевластия. Наше государство должно остаться президентской республикой – и, соответственно, высшим должностным лицом должен остаться Президент.

В новом проекте нашли отражение изменения в некоторых статьях, которые коснулись требований к кандидатам на должность Президента и которые я целиком и полностью поддерживаю. Эти требования несколько ужесточены. Основные из них: Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 40 лет, постоянно проживающий в нашей стране не менее 20 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства. Введены ограничения по срокам для главы государства – не более двух сроков. Также изменена процедура импичмента, по проекту это полномочия ВНС.

Если говорить о роли парламента, то он получает определенные дополнительные контрольные функции: заслушивание ряда высших должностных лиц – генерального прокурора, председателя Комитета госконтроля, руководителя Нацбанка. Парламент будет работать уже не две сессии – весеннюю и осеннюю, а практически целый год. Срок действия парламента увеличивается до пяти лет.

Граждан страны волнует дальнейшее развитие традиционных семейных ценностей, забота об инвалидах, ветеранах, молодежи. Конституция дает понятие браку как союзу женщины и мужчины, а также закрепляет равенство прав в браке и семье супругов, женщинам и мужчинам обеспечивает предоставление равных возможностей в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и продвижении по службе, в различных сферах деятельности.

Конституция гарантирует и сохраняет ранее установленные гарантии и даже их расширяет. Вместе с тем вводится и социальная ответственность граждан перед обществом и государством. Так, родители или лица, их замещающие, имеют право и обязаны не только воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, но и готовить их к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси.

Призываю всех белорусов принять активное участие в обсуждении проекта Конституции, потому что на этом этапе тоже могут поступить предложения, которые будут заслуживать внимания. Мы будем их учитывать в своей работе для того, чтобы окончательно по результатам всенародного обсуждения выйти на Конституцию, чтобы она сохранила социально ориентированную направленность с опорой на сильное государство, на сильные традиции, которые существуют у нас в стране.