Виктор Лукашенко о фестивале "Вытокі" в Орше: это вклад в развитие региона

5 июня, Орша /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" объединил спорт, культуру, образование, промышленные предприятия Оршанского района, этот праздник стал вкладом в развитие региона. Такое мнение высказал на открытии фестиваля президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"На фестивале объединены и физкультура, и культура, и искусство. Мероприятие походит в Год народного единства, что тоже очень символично. Цель фестиваля - показать развитие региона и его особенности. Это не только спортивный праздник. До этого в течение двух дней проходили семинары, образовательные программы. "Вытокі" - это то, с чего все начинается, где все зарождалось: и культура, и спорт. Потихоньку, маленькими шажками до Олимпа. То есть это такой мини-олимпийский день в регионе. Мы специально организовали такое мероприятие не в областном центре. Мы попытались пойти глубже, в достаточно большие города, где жителям, наверное, как раз и не достает таких праздников. Через такие мероприятия мы вносим свой вклад в развитие регионов", - рассказал Виктор Лукашенко.

Президент НОК добавил, что Оршу знает с детства, много времени провел в этом городе и что районный центр значительно изменился за эти годы, стал краше.

"Этот пилотный проект станет примером для всей области. Опыт организации и проведения подобных мероприятий мы распространим на другие районы. Этот праздник, я полагаю, заложил традиции, которые будут продолжаться долгие годы. Фестиваль имеет глубинный смысл: вырастить спортсмена без духовного наследия, без знания истории невозможно. Мы должны показать ребятишкам наши истоки, чем мы богаты, какая наша культура, обогатить духовно, и на этой почве вырастить спортсмена, который будет действительно бороться за нашу Родину", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Масштабный фестиваль "Вытокі" в Орше проходит с 3 июня. На спортивных, концертных и импровизированных площадках проходят игры, состязания, танцевальные батлы. Также в насыщенной программе фестиваля были выставки, презентации, творческие встречи и дискуссии, где обсуждали темы инновационных проектов. Сегодня на вокальной сцене пройдет конкурс молодых исполнителей. Гости праздника смогут побывать на мастер-классах по старинным и современным белорусским танцам, по гиревому спорту, а также пройти увлекательные спортивные квесты.

Организатором фестиваля являются Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов Беларуси, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-