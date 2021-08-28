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28 августа 2021, 14:40

Виктор Лукашенко: сотни тысяч жителей Беларуси поучаствовали в фестивале "Вытокi"

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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрут культурно-спортивного фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу" завершается сегодня в Минске. Всего в этом году в его атмосферу окунулись несколько сотен тысяч человек. Об этом заявил сегодня президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко на открытии праздника, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что мы хотели сделать, все получилось. Если брать статистику по республике, только в олимпийских квестах поучаствовали десятки тысяч детей и молодых людей. А в целом в фестивале приняли участие несколько сотен тысяч жителей по всем регионам нашей страны, - сказал Виктор Лукашенко. - В Год народного единства и 30-летия Национального олимпийского комитета приятно, что это мероприятие объединило людей. Они приходили семьями, с удовольствием. Участвовали в спортивных мероприятиях, концерте. Много конкурсов и культурных событий было - и населением все это воспринималось на ура. Поэтому мы довольны, хотя двоякое чувство: проект уже заканчивается, но мы думаем, как обобщить этот опыт и перенести на будущий год. Использовать с пользой то, что накопили за это время".

Виктор Лукашенко посещает фестиваль
Виктор Лукашенко посещает фестиваль

Глава НОК также поблагодарил соорганизаторов и местные органы власти в каждом из городов, где проходил фестиваль. Все они старались придать какую-то изюминку празднику, добавить местного колорита, рассказать о своей истории и культуре.

Фестиваль в столице стартовал вчера экскурсионной программой по историческому центру - Верхнему городу. В минской ратуше можно было познакомиться с работами белорусских художников на выставке "Кола часу" и почувствовать искреннюю радость от ярких красок и непосредственных образов на выставке детского рисунка. Состоялось здесь и обсуждение разработки и продвижения национальных и региональных брендов. А вечером любителей классики ждал концерт органной музыки Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу".

Сегодня же центром притяжения стала площадка у минского Дворца спорта, где велотрюкачи, волейболисты, тяжелоатлеты и другие спортсмены демонстрировали свое мастерство. Малышки-гимнастки порхали над матами, мастера стрельбы попадали в десятку, экстремалы выполняли головокружительные трюки на роликах. А дети до 14 лет путешествовали от площадки к площадке, выполняя задания олимпийского квеста и завоевывая ценные призы. Напутствовал гостей и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Максим Недосеков, который призвал ребят обязательно поучаствовать во всех представленных видах спорта.

"Я только недавно пришел, но вижу, что это настоящий праздник для детей. А значит, счастливы и их родители", - поделился Максим с журналистами. Он признался, что сейчас восстанавливается перед важными стартами, залечивает стопу, поэтому не сможет провести обещанный мастер-класс на фестивале. Но зато щедро раздавал автографы и фотографировался с фанатами, давал подержать свою медаль.

"Мы рады, что и в Минске проходит такое значимое событие. Главное, что это популяризация всех видов спорта. А Минск - спортивный город. И когда выдающиеся спортсмены дают здесь мастер-классы, это важно. У минчан событие вызвало большой интерес, а у спорта появилось больше друзей. И, как я вижу, люди еще подходят", - сказал глава города Владимир Кухарев.

Действительно, праздник еще продолжается. На основной площадке работают фуд-корт, зона семейного отдыха и выставка-продажа "Белорусские бренды". Любителям самобытных сувениров с национальным колоритом есть из чего выбрать на ярмарке изделий ручной работы мастеров из разных уголков Беларуси.

В 17.00 на главной сценической площадке фестиваля у Дворца спорта определят лучших молодых исполнителей в вокальном конкурсе. Победители получат не только дипломы и призы, но и возможность дальнейшего творческого развития и совместной работы с лучшими педагогами страны.

В 19.00 фестивальную программу завершит концерт в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларуси под управлением главного дирижера Виталия Кульбакова с участием популярных артистов. И, конечно, какой фестиваль без фейерверка - огненные цветы озарят вечернее небо в 22.00.

"Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, который знакомит с национальной белорусской культурой, историей и традициями, спортивными достижениями регионов и всей страны. Основные задачи проекта - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организуют фестиваль "Вытокi" Национальный олимпийский комитет, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-

Фото Андрея Покумейко

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