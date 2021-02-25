Викторина для школьников по профориентации пройдет в БГУ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Викторина "Первый шаг в профессию" для школьников стартует 1 марта в БГУ. Направлена она на содействие профессиональной ориентации учащихся в специальностях факультета философии и социальных наук вуза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

"Задания викторины состоят из написания эссе и решения тестов по вопросам из области психологии, социальной коммуникации и работы, социологии и философии. Всего на выбор будет предложено шесть тематических тестов с 10 вопросами, половина из которых соответствует школьной программе по обществоведению, а вторая - требует углубленных знаний по философии, психологии, социологии и социальной коммуникации. Конкурсанты смогут проверить свою эрудицию как по одной, так и нескольким дисциплинам", - рассказали в пресс-службе.

К участию приглашаются учащиеся 9-11-х классов со всех регионов Беларуси. Пройдет викторина в онлайн-формате на Образовательном портале БГУ. Доступ к заданиям предоставляется после регистрации до 1 апреля включительно. Подведение итогов состоится 10 апреля, а наградят победителей 22 апреля.

Организатором мероприятия выступает факультет философии и социальных наук БГУ. -0-