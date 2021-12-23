Винокурова: исследование "Беларусь. Мнение о будущем" - уникальный проект

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование "Беларусь. Мнение о будущем" - это уникальный социологический проект. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделилась первый проректор Белорусской государственной академии искусств Светлана Винокурова, сообщает БЕЛТА.

"Масштабное исследование, отличительная особенность которого - не только в объеме выборки, но и в цели - услышать как можно большее количество респондентов. Еще одной особенностью стал характер исследования: оно позволяет проследить устойчивость взглядов и мнений, поскольку выбранный срез отражает всю палитру человеческих отношений. Крайне важно отметить содержательную часть данного исследования. Это очень важные и серьезные вопросы, связанные с такими явлениями, как доверие наших граждан к главе государства и властным структурам, к армии и правоохранительным органам, к церкви как к социальному институту, к санкциям. А также отношение Беларуси к дружественной нам России и оценка гражданами иных аспектов позволили сформировать комплексную картину и увидеть за ростом доверия граждан и иными показателями серьезный процесс осмысления и переосмысления многих ключевых позиций в обществе", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, выявленный разброс мнений по некоторым вопросам требует дополнительных исследований. "Но очевидным является то, что сделанное нашей страной за четверть века независимости говорит о колоссальных достижениях государства и общества. А вот подбрасываемые нам коллективным Западом альтернативные ценности, кризис духовности, конфликтность не находят понимания в обществе, наша страна в этом плане заметно стоит особняком. Беларусь - это белая фигура на шахматной доске Бжезинского, - заявила Светлана Винокурова. - Мы проводим собственную и самостоятельную политику, активную и наступательную. И потому и отношение к нам, и внимание - не только доброжелательное. Но результаты исследования подтверждают правильность курса, избранного нашей страной. Они же говорят и о том, как непросто дается нам его реализация. Необходима работа с населением, укрепление на перспективу достигнутых позитивных сдвигов в обществе. Необходимо концентрироваться на конструктиве - и с уверенностью смотреть в будущее".

Говоря о результатах исследования, касающихся изменения Конституции, эксперт остановилась на количественных показателях. "Потому что социологическое исследование все-таки измеряется в цифрах и процентах. И иногда кажется, что позитивным будет, если все или почти все поддержат - 80%, 90%. А у нас есть разные вопросы, и по той же Конституции о необходимости ее изменения высказались только 58%. То есть практически 50 на 50. Поэтому хотела обратить внимание: вопрос - в содержательном качестве вопроса. Посмотрите, какой высокий процент поддержки главы государства, сохранения социальных гарантий - там под сто процентов, ведь это важно для человека. А вот Конституция - вопрос скорее профессиональной сферы, поэтому в широких кругах и цифры могут быть не такие высокие по сравнению с социальными гарантиями, - считает Светлана Винокурова. - И в рамках той же Конституции хорошо видно, что за сохранение гарантий, за мир, за спокойствие выступают почти все опрошенные. А в плане необходимости изменений Основного закона как такового человек может какие-либо детали и не взвесить. Поэтому количественные показатели в данном случае не всегда отражают проблемы, которые есть. И при интерпретации нужно учитывать уровень правовой грамотности респондентов".

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом Института социологии НАН Беларуси совместно с Аналитическим центром EcooM было проведено большое социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". Изначально оно планировалось как закрытое, но Президент поручил обнародовать его результаты. В опросе приняли участие 10 217 респондентов из числа экономически занятого населения страны, трудящегося на почти 350 предприятиях и организациях различных сфер и форм собственности по всей Беларуси.