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16 декабря 2021, 16:45

Винокурова: сохранение социальных гарантий - достижение Беларуси и ее перспектива

Светлана Винокурова
Светлана Винокурова

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение социальных гарантий - достижение Беларуси и ее перспектива. Такое мнение высказала первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор Светлана Винокурова, комментируя результаты масштабного социологического исследования "Беларусь. Мнение о будущем", передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно исследованию, более 58% белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию. При этом затруднились ответить 23,3%.

"Это не случайно. Изменения Конституции требуют высоких профессиональных знаний, - сказала Светлана Винокурова. - Обращаю внимание на то, что вопросы внесения изменений в Конституцию обсуждались в коллективах до того, как было проведено исследование. Поэтому когда вопрос коснулся того, какие гарантии нужно сохранить, то практически 100% людей откликнулись на сохранение социальных гарантий в обществе. На то, что является основой, отличительной чертой нашей государственной политики".

Первый проректор подчеркнула: социальная направленность политики государства четко поддерживается населением. "Народ не считает нужным либерализироваться, вводить массово рыночные отношения, конкуренцию, которые ставят на первый план совершенно другие ценности в обществе. Сохранение социальных гарантий - это наше достижение и наша перспектива", - подчеркнула она.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания о более частом проведении подобных социологических исследований. В живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктуры, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.-Э-

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