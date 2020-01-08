8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальные экскурсии по Кургану Славы запустят весной, сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, выступая перед ветеранами, молодежью и представителями профсоюзов после церемонии возложения цветов к подножию мемориального комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Иван Гордейчик, председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, первый секретаь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк во время мероприятия

Национальный профцентр с 2004 года шефствует над Курганом Славы. За это время дважды проведена его масштабная реконструкция: полностью заменен травяной покров, реконструированы обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, отреставрирована мозаика и барельефы, полностью заменено световое оформление. На территории мемориала установлен каскад солнечных батарей, который питает подсветку. Размещены информационные стенды о наступательной операции "Багратион" и военачальниках, которые ею руководили. В честь 50-летия комплекса в 2018 году у его подножия ФПБ установила прославленный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2. В нынешнем году Федерация профсоюзов намерена пополнить экспозицию музея военной техники под открытым небом. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы здесь появится легендарная "Катюша".

Кроме того, весной 2020 года возле Кургана Славы появится аллея, саженцы и землю для которой привезут из городов-героев. Тогда же ФПБ запустит виртуальные экскурсии по комплексу.

По словам Михаила Орды, 2020-й, год 75-летия Великой Победы, - особенный для страны и для каждого его жителя. "Мы помним, какой невероятно высокой ценой нам досталась Победа в Великой Отечественной войне. И понимаем, что сегодня должны сделать все возможное, чтобы сохранить мирное небо для наших детей и внуков. Для этого, безусловно, должны сохранить память о той страшной войне и о подвиге нашего народа, передать эту память нашим детям. Именно поэтому мы собрались сегодня здесь совместно с ветеранами и молодежью", - сказал Михаил Орда.

Представители Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского общественного объединения ветеранов и Белорусского республиканского союза молодежи сегодня на Кургане Славы дали старт мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы.-0-

Фото Рамиля Насибулина