Виртуозная скрипачка Маймуна во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!

Возможно, именно вы услышите радостную новость о выигрыше от очаровательной Маймуны?

27 ноября удача постучится в двери более 20 000 счастливых покупателей. В 96-м туре игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" в 76-й раз весело зазвенят ключи от квартиры в новой столичной новостройке. А кому именно они достанутся, определит талантливая артистка, представившая Беларусь на "Евровидении", виртуозная скрипачка, которая в декабре порадует поклонников новым сольным концертом, – очаровательная Маймуна!

Главный приз расположен в доме по ул. Академика Карского, 8 – в микрорайоне Сухарево. Наверняка победитель 96-го тура игры быстро познакомится со своими не менее счастливыми соседями – теми, кто уже выиграл квартиру в этом же доме. Новые соседи обязательно расскажут, чем хорош район. Впрочем, он не может не понравиться: тут есть все для комфортной современной городской жизни. И даже крупнейший гипермаркт "Евроопт" на Монтажников, 2 – совсем неподалеку!

Счастливый дом – удачливые соседи. Адрес запомнить легко: г. Минск, ул. Академика Карского, 8

Красивые, блестящие, обвязанные пышными красными бантами, с нетерпением ждут своих будущих хозяев и пять белоснежных внедорожников "Джили Эмгранд". Как им не терпится быстрее поколесить по дорогам страны. А кто сядет за руль – станет известно уже завтра!

Кстати, приятный бонус: налоги за суперпризы победителям платить не придется, это уже сделал "Евроопт".

Куда в первую очередь оправятся эти красавцы "Джили"?

Также "Евроопт" подготовил более 20 000 СМС-сообщений для участников игры "Удача в придачу!" . А сообщения – не простые, а с новостью о выигрыше денежных призов!

На этом призы в игре "Удача в придачу!" не заканчиваются. Все игровые коды, полученные за покупки на этой неделе, будут во вторник, 4 декабря, претендовать на призы 97-го тура - еще одну столичную квартиру, 5 автомобилей и деньги!

"Евроопт", "Бруснічка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Каждая покупка может стать удачной!

Совершайте нужные вам покупки в ближайших магазинах "Евроопт" или "Бруснiчкаа", заказывайте товары с бесплатной доставкой на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". Не забудьте забросить в корзинку хотя бы один "товар удачи" и использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, зарегистрированные на сайте evroopt.by в разделе игры "Евроопт".

И все – вы в игре! Пускай ваши покупки окажутся исключительно удачными!

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