Вирусолог: COVID-19 может зайти в эпидемический тупик или стать сезонным вирусом

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус COVID-19 может зайти в эпидемический тупик или стать сезонным вирусом. Такое мнение высказала заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Может произойти эпидемический тупик и циркуляция вируса прекратится. Либо COVID-19 останется циркулировать в разряде сезонных вирусов, ослабив свою патогенность, и будет переноситься организмом как обычная респираторная инфекция, - сказала Наталья Шмелева. - Сейчас есть четыре респираторные коронавируса, которые ежегодно циркулируют у нас".

При этом закрытие границ не является панацеей. "Закрытие границ нас не убережет от респираторных вирусов. Люди приезжают в инкубационном периоде. В инкубационном периоде вирус выявить невозможно. Поэтому нет стопроцентной гарантии, что, закрыв границы, мы убережем себя от проникновения вируса", - отметила специалист.

Она напомнила, что по возвращению в Беларусь людям в аэропорту раздают памятки с рекомендациями. Так, необходимо соблюдать социальное дистанцирование, самоизоляцию (прежде всего - по приезду из неблагополучных в эпидемиологическом плане стран) и две недели побыть дома.

По словам специалиста, заболеет коронавирусом COVID-19 или нет конкретный человек, прежде всего зависит от того, насколько опасен возбудитель и как иммунная система готова к встрече с вирусом. Как показывает статистика, в группе риска - пожилые люди, дети практически не болеют, молодые люди переносят его легко либо бессимптомно.

"Пока мы не наблюдаем подъема заболеваемости, обусловленной коронавирусом, сейчас мы регистрируем только завозные случаи коронавирусной инфекции, которые связанны именно с пребыванием лиц в неблагополучных странах. Все эти лица изолируются. Выясняется круг их близких контактов, контакты первого уровня также изолируются в лечебные учреждения. Если во время инкубационного периода у них появляются клинические симптомы, они уже изолированы в лечебное учреждение - тем самым предотвращается дальнейшее распространение заболевания", - отметила Наталья Шмелева.

Вирусолог обратила внимание, что смертность от коронавируса несравнима с рядом других заболеваний - холерой, испанкой, которые унесли значительно больше жизней.-0-