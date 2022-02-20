Вирусолог: перекрестный иммунитет после различных подвидов омикрона частично формируется

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перекрестный иммунитет после различных подвидов омикрона формируется, считает заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич. Об этом она заявила в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"В большинстве случаев, конечно, да", - сказала Елена Гасич, отвечая на вопрос, формируется ли защита к стелс-омикрону после перенесенного ВА.1.

Вместе с тем Елена Гасич обратила внимание, что на сегодня уже опубликованы данные о повторных случаях заболеваемости пациентов, перенесших омикрон ВА.1. В течение первого месяца циркуляции стелс-варианта на повторные случаи приходится 5% среди всех выявленных. "Цифра достаточно небольшая, но такие случаи есть", - заметила она.

На сегодня известно о трех отдельных линиях омикрона - ВА.1, ВА.2 (стелс-омикрон) и ВА.3. Более того, сублиния ВА.1 разделилась на ВА.1 и ВА.1.1.-0-