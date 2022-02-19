Вирусолог пояснила, почему омикрон не может стать аттенуированной вакциной

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон не может стать аттенуированной вакциной хотя бы из соображений безопасности, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Когда мы говорим о вакцине, нужно понимать, что она обладает двумя свойствами: во-первых, безопасностью, во-вторых, иммуногенностью, то есть вызывает хорошую иммунную защиту. Омикрон по параметру безопасности уже не проходит: достаточно много людей, которые имеют симптоматическое течение, то есть определенные клинические проявления. А при наличии сопутствующей тяжелой патологии заболевание может протекать в не очень легкой форме. Уже по этому критерию омикрон точно не проходит и он не может являться аттенуированной вакциной", - сказала Елена Гасич.

Она отметила, что в мире были случаи, когда люди намеренно пытались заразиться коронавирусом и, к сожалению, это часто заканчивалось летальным исходом. "То есть люди просто недооценивали ситуацию и серьезность проблемы", - подчеркнула эксперт.

Она обратила внимание: на данный момент в мире для профилактики ковид-инфекции не придумано ничего лучше, чем вакцинация. "У нас есть определенный мировой опыт, когда удалось справиться с очень многими инфекциями благодаря именно вакцинации", - заключила она.-0-