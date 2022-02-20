Вирусолог пояснила, почему стелс-омикрон непросто выявить тест-системами

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вариант омикрона ВА.2, который еще называют стелс-омикроном, непросто выявить существующими тест-системами, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Что касается тест-систем, которые типируют вирус, омикрон это или дельта, к сожалению, такие наборы ВА.2 не видят. Набор мутаций в тех участках, которые проходят ПЦР-диагностику, совпадает у стелса и дельты. Поэтому стелс-омикрон ошибочно можно принять за дельту", - сказала Елена Гасич.

Если говорить о наборах, которые определяют, присутствует ли в биологическом материале РНК вируса, в случае использования в качестве мишени праймеры для S участка генома можно получить ложноотрицательные результаты, пояснила заведующая лабораторией.

"Если речь идет об экспресс-тестах, которые выявляют антиген, это немного другое. На сайте ВОЗ присутствует перечень антигенных тестов, которые уже проверены на возможность выявления вариантов омикрона", - отметила вирусолог.

Впрочем, по ее словам, для пациентов нет разницы, каким вариантом коронавируса они заразились. "Это необходимо знать с точки зрения эпидемиологии и очень важно для прогноза развития событий", - сказала заведующая лабораторией.-0-