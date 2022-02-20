Вирусолог рассказала о мутациях омикрона

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У омикрон-штамма коронавируса есть три субварианта, значительно отличающихся своими мутациями, сообщила заведующая лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Гасич в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Впервые об омикроне мы услышали в ноябре 2021 года. На тот момент мы говорили только слово "омикрон", но уже в январе стало понятно, что у него есть три отдельных линии - ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Более того, сублиния ВА.1 разделилась на ВА.1 и ВА.1.1. То есть вирус продолжает эволюционировать и накапливать новые мутации", - сказала Елена Гасич.

По ее словам, омикрон совершенно уникальный вирус, он насчитывает более 30 мутаций в S участке белка. У линий ВА.1 и ВА.2 есть набор мутаций, который характерен только для этих вариантов. Что касается ВА.3, одна часть его мутаций характерна для ВА.1, вторая - для ВА.2.

Говоря о ВА.2, который также называют стелс-омикроном, Елена Гасич заметила, что пока трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация. "Я могу опираться лишь на те научные данные, которые опубликованы в других странах, потому что своего опыта наблюдения у нас пока нет, - сказала она. - К сожалению, стелс вызвал вторую волну заболеваемости после омикрона ВА.1 в Дании: когда там число случаев пошло на спад, очень быстро начал распространяться стелс". Аналогичные сообщения о замещении ВА.1 стелс-омикроном опубликованы в Индии, Дании, Финляндии, об этом начинают сообщать страны Европы.

"Как будет развиваться ситуация? Пока мы, наверное, можем только наблюдать и вряд ли прогнозировать", - отметила заведующая лабораторией.-0-

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