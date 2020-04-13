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13 апреля 2020, 13:09

Visa увеличила лимит для бесконтактных платежей без ввода ПИН-кода до Br120

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13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежная система Visa увеличила для Беларуси лимит для бесконтактных транзакций, при проведении которых не требуется аутентификация держателя карты, до Br120, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Visa.

"Этот шаг сделает ежедневные транзакции удобнее и позволит покупателям оплачивать более крупные покупки бесконтактно. Новый платежный лимит без ввода ПИН-кода на 50% выше предыдущего - Br80", - сообщили представители Visa.

По данным Visa на февраль 2020 года, более 79% транзакций в Беларуси уже совершаются с использованием бесконтактных платежных инструментов.

При бесконтактных оплатах смартфоном и смарт-часами по цифровым картам Visa введение ПИН-кода не требуется при транзакциях на любую сумму.

Ранее об увеличении лимита операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода сообщил Банковский процессинговый центр.-0-

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