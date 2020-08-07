Витебчанин победил в фотоконкурсе радио "Мир" #БеларусьРадзiма

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радио "Мир" наградило победителя фотоконкурса #БеларусьРадзiма - лучшим стал участник из Витебска. Победителя объявили сегодня в прямом эфире, сообщает БЕЛТА.

Радио "Мир" в Беларуси провело масштабный фотоконкурс #БеларусьРадзiма среди своих слушателей. В течение двух недель белорусы делились снимками дорогих сердцу мест.

Всего было прислано свыше 3 тыс. снимков, по которым можно составить каталог самых живописных уголков страны.

Автором самого оригинального фото стал Юрий Матюшков из Витебска, который прислал снимок своей родной деревни в Лиозненском районе.-0-