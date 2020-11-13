Витебчанин в соцсетях угрожал преподавателю Академии МВД

13 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Задержан витебчанин, угрожавший девушке-преподавателю из Академии МВД. Такую информацию разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В августе под фотографиями лейтенанта милиции Кристины Казаной появились комментарии с угрозами. Их автором оказался 38-летний житель Витебска под ником Эдуард Лавренов. В сообщениях мужчина не стеснялся циничных высказываний и намеревался жестоко расправиться с девушкой.

Выяснилось, что поводом для подобных посланий стали лживые публикации в интернете об участии офицера в избиениях задержанных. Тогда в адрес девушки сыпались многочисленные оскорбления и угрозы в соцсетях, а некоторые пользователи предложили гонорар за информацию о месте ее проживания. Чтобы развеять фейк, Кристине Казаной пришлось распространить видеообращение.

Следователи возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-