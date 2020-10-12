Витебская таможня в автоматическом режиме оформляет более 70% вывозимых партий товаров

12 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская таможня оформляет более 70% вывозимых партий товаров в автоматическом режиме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

"В настоящее время таможенные органы в автоматическом режиме оформляют вывозимые и ввозимые товары, а также товары, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита. Суть технологии заключается в том, что регистрацию и выпуск товаров информационная система делает автоматически без участия инспектора таможни. Ежемесячно механизмы автовыпуска совершенствуются, и доля выпускаемых без участия инспектора таможни товаров растет", - отметили в таможне.

В течение сентября в Витебской таможне более 70% вывозимых и более 12% перемещаемых по процедуре таможенного транзита партий товаров выпускались в автоматическом режиме. При этом уже за первую неделю октября более 40% ввозимых товаров выпущены автоматически, что превысило уровень прошлого месяца.

Электронное взаимодействие между таможенным органом и представителями бизнеса ведется посредством специального программного продукта - национальной автоматизированной системы таможенного декларирования (НАСТД). "Поданные в электронном виде декларации на товары имеют юридическую силу и признаются официальными документами, если они заверены электронной цифровой подписью. Чтобы воспользоваться преимуществами электронного обмена информацией с таможенными органами, физическое лицо или организация должны получить лицензированное программное обеспечение, которое выдается Национальным центром электронных услуг в комплекте с сертификатом открытого ключа электронной цифровой подписи", - напомнили в таможне.-0-