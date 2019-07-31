Витебская ветакадемия будет готовить ветврачей и фармацевтов для Узбекистана

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Обучение студентов из Узбекистана по двум специальностям откроет Витебская государственная академия ветеринарной медицины в новом учебном году, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки ВГАВМ Дмитрий Федотов.

Проект реализуется в соответствии с договором о сотрудничестве с Самаркандским институтом ветеринарной медицины, подписанным в начале июля во время визита в Витебск ректора узбекистанского вуза Худайназара Юсупова. Документ, в частности, предусматривает создание на базе Витебской ветакадемии межвузовского факультета. Планируется, что ежегодно на факультете не менее 20 студентов из Узбекистана будут учиться на ветеринарного врача 3 года в Самарканде, а затем 2 года в Витебске. Обучение по специальности "ветеринарная фармация" организовано по формуле "2+2" (2 года в Самарканде и 2 в Витебске).

Студентов будут набирать представители партнерских вузов. Обучение планируется вести по учебным планам и программам ВГАВМ. Это предложили представители Самаркандского института, которые высоко оценили научно-методическую базу и практико-ориентированность образовательного процесса в витебской академии. Планируется, что у выпускников межвузовского факультета будут два научных руководителя дипломной работы - с белорусской и узбекистанской стороны. По окончании учебы будет выдаваться диплом белорусского образца. Прорабатывается также вопрос организации совместного обучения в магистратуре по формуле "1+1" в Самарканде и Витебске. Вместе с тем первые два бакалавра из Узбекистана планируют поступать на вторую ступень высшего образования в витебской ветакадемии уже в августе 2019 года.

Во время визита ректора Самаркандского института ветеринарной медицины также обсуждались планы по совместному написанию учебников, подготовке учебных пособий, намечены темы совместных научно-исследовательских проектов. Кроме того, партнерские вузы прорабатывают возможность организации производства ветеринарных препаратов.-0-