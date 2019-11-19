Витебский медуниверситет планирует запустить опытное производство лекарственных средств в 2021 году

19 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский государственный медицинский университет планирует запустить опытное производство лекарственных средств в 2021 году на базе создаваемого в учебном заведении научно-производственного центра медицины и фармации, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный.

Центр разместился в бывшем производственно-административном корпусе ОАО "БелВитунифарм" площадью 7,5 тыс. кв.м, приобретенном вузом в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 15 мая 2018 года №357. Концепция его создания предполагает организацию производственного участка на 2-м этаже здания, который реконструируется под эти цели. Параллельно с подготовкой помещений и разработкой бизнес-плана университет совместно с Министерством здравоохранения определяет будущую специализацию производства. Оно должно быть нацелено на выпуск востребованных препаратов на основе, прежде всего, разработок ученых и исследователей ВГМУ, отметил Анатолий Щастный.

Первоначально производственный участок будет заниматься выпуском образцов, партий изделий для проведения исследовательских работ, разработки методик и технологической документации, а в перспективе возможен запуск серийного производства наиболее удачных препаратов.

Взаимодействовать с этим участком будут все подразделения научно-производственного центра. При поддержке Витебского облисполкома здесь уже действует центр экспериментальной медицины и фармации, в составе которого работают химико-аналитическая и молекулярно-генетическая лаборатории, создается лаборатория клеточных технологий. За счет средств областного инновационного фонда закуплено около 50 единиц высокотехнологичного научного оборудования, среди которого есть и уникальные образцы. Современное оснащение и наличие квалифицированных кадров позволило активно включиться в проведение научных исследований на базе центра, в частности по трем научным и научно-техническим госпрограммам, добавил Анатолий Щастный.

Кроме того, сейчас идет реконструкция верхних этажей здания, где помимо производственного участка будет создан центр доклинических испытаний с последующей аккредитацией по европейским стандартам. Там же разместятся кафедры фармацевтического факультета, которые связаны с анализом, исследованиями и производством лекарств, будут оборудованы учебные аудитории.

Организация научно-производственного центра медицины и фармации позволит не только эффективно использовать научный потенциал медицинского университета, но и даст возможность реализовать инновационные проекты партнеров ВГМУ по медико-фармацевтическому кластеру "Союз медицинских, фармацевтических и научно-образовательных организаций "Медицина и фармацевтика - инновационные проекты". Для этого необходимо выбрать оптимальную форму и отработать механизм взаимодействия центра с организациями различной формы собственности, пояснил ректор ВГМУ.-0-