"Витязь" выпустит в мае первую серийную партию электровелосипедов

27 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" прорабатывает возможности поставки электровелосипедов организациям, оказывающим услуги аренды велосипедов, туристическим и другим заинтересованным компаниям в канун II Европейских игр, чтобы гости и участники соревнований смогли оценить комфорт и дизайн нового изделия отечественного производителя, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор акционерного общества Геннадий Азаров.

Велосипеды давно стали частью системы городского транспорта, а электровелосипеды, которые очень популярны во многих регионах мира, предоставляют новые удобства и возможности. "Поэтому мы взялись за этот проект и готовы обеспечить наличие экологически дружественного вида транспорта на велодорожках в Минске во время игр. Качество и возможности наших электровелосипедов оценят также дачники и жители сельской местности", - отметил руководитель предприятия.

Первая серийная партия электровелосипедов собственной разработки "Витязя" будет выпущена в мае. Изделие предназначено для передвижения в городских условиях и в сельской местности с запасом хода на одной зарядке до 70 км и возможностью развивать скорость до 25 км/ч. Электровелосипед с индивидуальным ключом зажигания выпускается в гибридном исполнении (привычный велосипед с педалями, оснащенный электрической тягой), имеет шесть передач на механическом и три - на электрическом ходу. Вес около 20 кг, снабжен складной рамой, что позволяет не думать о месте хранения двухколесного друга, перемещать его в метро и электричке, складывать в багажник автомобиля. Время зарядки аккумулятора до 4 часов от обычной электрической розетки, а зарядное устройство прилагается в комплекте.

В перспективе отечественный производитель намерен расширить линейку экологически чистого транспорта за счет новых дизайнерских решений. "Это направление достаточно рентабельно и пересекается с тематикой предприятия по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Есть спрос на подобные изделия, в том числе российских федеральных торговых сетей, с которыми активно контактируем, и мы готовы его удовлетворять", - отметил Геннадий Азаров. При этом возможный объем продаж с учетом потенциала российского рынка может составить около тысячи изделий в текущем году, добавил он.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано со стопроцентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий.-0-