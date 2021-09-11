Вице-премьер России об интеграции с Беларусью: надеюсь, будет реализован принцип "две страны - одна экономика"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развивая интеграцию, Беларусь и Россия вместе мы представляем действительно большую силу. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил вице-премьер России Алексей Оверчук, сообщает БЕЛТА.

"Мы сделали очень важные шаги и довольно подробно расписали направления движения в сторону углубленной экономической интеграции. Речь идет об этом. Предстоит еще большая работа, очень много споров будет. Мы надеемся, что в результате этой большой работы будет реализован принцип "две страны - одна экономика. Может быть, и другие страны, видя пример России и Беларуси, также захотят подключиться к этой работе, будь то на площадке ЕАЭС или в рамках Союзного государства", - заявил российский вице-премьер.

Он отметил, что согласованные 28 союзных программ после окончательного подписания и принятия еще предстоит "разложить по косточкам" и реализовать, в том числе в плане внесения необходимых изменений в нормативно-правовую базу, унификации подходов. "И только по результатам этого труда мы поймем, на какую цифру (финансового эффекта от принятия интеграционного пакета. - Прим. БЕЛТА) окончательно мы выходим", - сказал Алексей Оверчук.

Тем не менее, он уверен, что прямой эффект уже есть: идет сближение, открываются рынки, постепенно снимаются барьеры для взаимных поставок продукции.

Алексей Оверчук подчеркнул, что очень многое было сделано в целом за время интеграции Беларуси и России, с момента подписания договора о Союзном государстве. За эти годы между странами перестали существовать границы и таможня, граждане Беларуси и России чувствуют себя в обеих странах как дома - могут свободно жить, работать, путешествовать. "Надо понимать, что эти преимущества, которые имеют народы двух наших стран, оно как раз и существует благодаря тому, что есть договор о Союзном государстве. Это самый первый и главный эффект".

Вместе с тем, продолжил вице-премьер, помимо человеческих, гуманитарных аспектов в Союзном договоре оставался целый пласт экономических вопросов, которых страны долго не касались. И три года назад как раз было принято решение активизировать работу по этому направлению, результатом которой и стала выработка 28 союзных программ. Сроки были достаточно жесткие и переговорщики с обеих сторон были активно вовлечены в процесс.

"Спею вас заверить, что белорусские коллеги всегда очень имеют четкую выверенную позицию. Всегда четко знают, какие задачи перед ними поставлены задачи и стремятся их реализовывать эти задачи", - отметил российский вице-премьер. На успех же переговоров можно было рассчитывать, в том числе благодаря близости позиций сторон по целому ряду вопросов в ЕАЭС.

Алексей Оверчук уверен, что по тем или иным вопросам на интеграционном треке стороны всегда смогут договориться. "Важно то, что мы вместе. И вместе мы представляем действительно большую силу, -подчеркнул он. - Мы за процветающую Беларусь, за развитие тесных связей между нашими народами и спокойствие на наших границах. И, конечно, за сохранение нашего духовного единства, родственных связей. Это главное".-0-