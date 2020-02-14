Вице-премьеры стран ЕАЭС собрались в Москве для обсуждения стратегии развития евразийской интеграции

14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза проводят в Москве совещание, посвященное проекту стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. Белорусскую делегацию на встрече возглавляет вице-премьер Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков в беседе с журналистами отметил, что проект стратегии разрабатывается по поручению глав государств на основе декларации о дальнейшем развитии ЕАЭС, принятой год назад. "Документ охватывает все сферы, направления развития евразийской интеграции, - пояснил Тимур Жаксылыков суть стратегии. - Он должен концептуально обобщить и показать, в каком направлении будет развиваться евразийская интеграция до 2025 года".

По словам министра ЕЭК, вице-премьеры будут обсуждать документ весь сегодняшний день и, очевидно, 15 февраля. "Чтобы согласовать все вопросы, которые еще остались", - уточнил он.

Совещанию вице-премьеров стран ЕАЭС предшествовало двухдневное заседание рабочей группы и экспертов под председательством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева. Удалось согласовать подходы и формулировки по многим позициям стратегии развития евразийской интеграции в таможенной сфере, в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, по взаимному участию стран ЕАЭС в госзакупках, по реализации совместных кооперационных проектов. "Стороны продемонстрировали готовность к дальнейшей интенсивной созидательной работе, направленной на нахождение взаимоприемлемых решений по ключевым аспектам перспективного развития ЕАЭС, повышение качества глубины интеграционного процесса", - отметили в пресс-службе ЕЭК. -0-.