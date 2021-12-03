Вязович о недопуске на "Дакар": ситуация перешла грань, это не красит мировой спорт

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение организаторов отстранить команду "МАЗ-СПОРТавто" от ралли-рейда "Дакар-2022" доказывает, что спорт не остался вне политики. Об этом заявил журналистам пилот и начальник команды Сергей Вязович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спорт не остался вне политики. Давление, оказанное на организаторов гонки, привело к тому, что они были вынуждены принять такое решение. Когда мы уже пересекли границу Польши, организаторам "Дакара" было направлено предупреждение, что к вам едет белорусская команда и это может создать определенные проблемы. После этого компания ASO обратилась за разъяснениями в таможенную службу Франции с этим вопросом. Был получен ответ, что наша техника не может быть допущена в порт и может быть арестована. Если же ее погрузят на паром, то он не выйдет из порта. После этого, мы развернулись и 26-го числа прибыли в Минск", - рассказал Сергей Вязович.

Отвечая на вопрос о возможности выступления не под эгидой Минского автозавода, лидер коллектива "МАЗ-СПОРТавто" сказал, что это неприемлемо. "Для нас крайне важно остаться при своем логотипе. Многие сейчас по-разному трактуют и относятся к команде, но могу сказать за себя. Я работаю на заводе с 2003 года. Был небольшой перерыв с 2009 по 2012 год. Завод переживал разные времена. Я как спортсмен состоялся в команде "МАЗ-СПОРТавто" на грузовиках этой марки. Пойти на уступки ради чьего-то самолюбия я не готов. Считаю это унижением спортсменов, конструкторов", - отметил он.

Также Сергей Вязович сообщил, что стартовый взнос, который исчисляется сотнями тысяч евро, заморожен, несмотря на то, что его выплачивали от Белорусской автомобильной федерации и он прошел все стадии согласования. "Вся ситуация перешла какую-то грань. То заберут флаг, то отберут гимн. Теперь попытка отобрать автомобиль. Это не красит мировой спорт и, на мой взгляд, решение этих вопросов с точки зрения силы недопустимо. Мы возмущены ситуацией. Команда готова к выступлению на "Дакаре". Впрочем, при любом раскладе продолжим работать, чтобы и дальше представлять интересы автомобильного спорта за пределами Республики Беларусь на самом высоком уровне", - сказал начальник команды.

В ноябре команда "МАЗ-СПОРТавто" успешно завершила подготовку к участию в ралли-рейде "Дакар-2022" в Саудовской Аравии, который будет проходить с 2 по 14 января 2022 года. Активную подготовку к предстоящей гонке команда МАЗа вела сразу после успешного "серебряного" финиша на ралли "Шелковый путь-2021" в России.

Однако в последних числах ноября дирекция организаторов ралли - французской компании ASO уведомила "МАЗ-СПОРТавто" о недопуске к погрузке техники на паром и участию в ралли-рейде "Дакар-2022". 28 ноября организаторы ралли провели пресс-конференцию, после которой из списка участников были исключены экипажи №502 под управлением Сергея Вязовича, №507 под управлением Алексея Вишневского и №517 под управлением Александра Василевского. Между тем наши пилоты в этом году внесены в список приоритета FIA-2022.

На запрос команды и Белорусской автомобильной федерации о причинах недопуска экипажей к гонке, 1 декабря был получен официальный ответ, в котором организаторы ралли объявили о невозможности участия "МАЗ-СПОРТавто". Они сослались на постановление ЕС, где указывается, что "никакие средства или экономические ресурсы не могут быть прямо или косвенно доступны физическим или юридическим лицам, организациям или корпорациям, находящимся в списке лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры", куда включен и Минский автомобильный завод.-0-