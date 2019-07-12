Вьетнам высоко оценивает вклад Беларуси в обеспечение безопасности и мира в регионе - То Лам

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам высоко оценивает вклад Беларуси в обеспечение безопасности и мира в регионе. Об этом сказал журналистам член Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности То Лам. Он принял участие в церемонии возложения цветов к монументу на площади Победы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вьетнам всегда высоко оценивает вклад Беларуси в обеспечение безопасности и сохранение мира в регионе. Между Вьетнамом и Беларусью налажено активное сотрудничество в течение многих лет, в настоящее время обе стороны продолжают развивать и укреплять конструктивное взаимодействие во всех областях. Уверен, что сотрудничество и дружба между двумя странами будут развиваться и укрепляться. Желаю Беларуси еще больших достижений в строительстве и развитии своей страны", - сказал То Лам.

Он отметил, что для него большая честь посетить Беларусь в период празднования 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. "Прежде всего я хотел бы поздравить вас с этой годовщиной", - подчеркнул министр общественной безопасности Вьетнама. Он добавил, что вьетнамский и белорусский народы - очень миролюбивые и знают цену мира.

Делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама в эти дни посещает Беларусь. Во время визита состоятся переговоры министра общественной безопасности Вьетнама То Лама с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком. Стороны намерены обсудить взаимодействие спецслужб по обеспечению национальной безопасности государств, вопросы совместного противодействия глобальным вызовам и угрозам, борьбы с международной организованной преступностью.

Запланированы также переговоры делегации с руководством МВД и Государственного комитета судебных экспертиз.-0-

Фото Максима Гучека