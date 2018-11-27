Вьетнам заинтересован во внедрении белорусской пожарной автоматики

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Вьетнама на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимиров Ващенко выразила заинтересованность во внедрении у себя в стране системы передачи извещений о ЧС "Молния", сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в Университете гражданской защиты МЧС Владимир Ващенко встретился со старшим офицером Министерства общественной безопасности Вьетнама Фам Конг Тиеном и директором второго департамента Тайшон групп Министерства обороны Хуанг Ман Куонгом. "Делегация заинтересовалась внедрением на территории Вьетнама белорусской системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях "Молния" и приобретением лицензии на пошив боевой одежды спасателя с применением белорусских тканей. Также гостям был интересен опыт Беларуси в модернизации пожарных автоцистерн на шасси ЗИЛ", - рассказали в МЧС.

МЧС Беларуси и Министерство общественной безопасности Вьетнама взаимодействуют с 2010 года. Тогда был подписан протокол о сотрудничестве между ведомствами в сфере подготовки кадров и научных исследований в области пожарной безопасности и деятельности аварийно-спасательных служб. Кроме того, Университет гражданской защиты МЧС и Институт механики Вьетнамской академии наук и технологий в 2013 году подписали соглашение о сотрудничестве. Ведутся совместные научные исследования по вопросам оценки изменений физико-механических свойств современных строительных материалов в условиях пожара с использованием методов компьютерного моделирования.-0-