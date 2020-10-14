Въезд в Австрию по многосторонним разрешениям ЕКМТ с 1 января разрешат только фурам класса "Евро-6"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезд на территорию Австрии с использованием многосторонних разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) с 1 января 2021 года будет разрешен только грузовым автомобилям класса "Евро-6". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси со ссылкой на данные Секретариата Международного транспортного форума.

"Международным автомобильным перевозчикам необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок по территории Австрии и составлении заявлений о выдаче разрешений ЕКМТ на 2021 год", - отметили в Минтрансе.

С учетом информации австрийской стороны на 2021 год не планируется наличие следующих видов разрешений ЕКМТ: "без ограничений" и "с ограничением по Греции" для транспортных средств класса "Евро-5", а также "с ограничением по Австрии, Греции" для "Евро-6".

Общее количество разрешений ЕКМТ на 2021 год без ограничений по территории России составляет 176 штук, в том числе "с ограничением по Австрии, Греции" для транспортных средств класса "Евро-5" - 80, "без ограничений" для "Евро-6" - 60, "с ограничением по Греции" для "Евро-6" - 36.

Транспортная инспекция принимает заявления о выдаче разрешений ЕКМТ на 2021 год по 25 октября. В случае если в заявлении была указана потребность в видах разрешений ЕКМТ, отсутствующих на 2021 год, международным автомобильным перевозчикам необходимо предоставить уточненное заявление по 25 октября включительно.-0-