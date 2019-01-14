Вклады Беларусбанка можно открывать в сельских отделениях почтовой связи

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклады ОАО "АСБ Беларусбанк" в национальной валюте теперь можно открыть в сельских отделениях почтовой связи РУП "Белпочта". Такая информация размещена на сайте "Белпочты", сообщает БЕЛТА.

"Данный проект открывает новую страницу многолетнего двустороннего сотрудничества, основанного на современных стандартах предоставления банковских услуг и технологий", - говорится в сообщении.

Следующим этапом реализации совместного проекта будет возможность открытия в объектах почтовой связи текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки и ее пополнение, а также оформление пакета документов и заключение кредитного договора.

В настоящее время в отделениях "Белпочты" возможно заключение следующих договоров срочных банковских вкладов в белорусских рублях: "Классик Безотзывный Весенний" (срок хранения 195 дней), "Классик Безотзывный Детский" (3, 4 и 5 лет), "Классик Безотзывный до года" (9 месяцев), "Классик Безотзывный свыше года" (18 и 24 месяца).-0-