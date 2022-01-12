Вкус не хуже, а цены ниже. Как белорусские предприятия готовятся замещать санкционные товары

С 1 января Беларусь в ответ на санкции ввела продовольственное эмбарго на ряд западных товаров. В перечне 18 позиций. Узнали, какие товары исчезнут с полок наших магазинов и какую альтернативу нам хотят предложить отечественные производители.

Импортная "запрещенка"

Ограничения, введенные Минском, затронули импорт из стран Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии. Только за 10 месяцев 2021 года мы импортировали из этих стран продукты более чем на 530 млн долларов.

Под санкции попали в том числе мясо, молоко и молочная продукция, фрукты и овощи, орехи, колбасы, соль, а также кондитерские изделия. "В случае дальнейших деструктивных действий в отношении нашей страны Беларусь сохраняет за собой право расширить перечень запрещенных товаров", - говорится в комментарии к постановлению правительства.

Вряд ли многих опечалил этот перечень продуктов. Разве у нас нет своих колбас, конфет да соли? Есть, еще и лучше заграничных. И хватит этих продуктов на всех: согласно международным оценкам, в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности наша республика находится на 23-м месте среди 113 стран, причем в европейском регионе - на 17-м. Заметим, что уровень самообеспеченности по основным группам продовольствия у нас превышает 100%: например, по знаменитой молочке составляет около 256%, по мясу - 135%, овощам - 105%.

К тому же глава государства дал четкие указания: интересы народа - в приоритете, принятие контрсанкций не должно никоим образом отразиться на жизни людей. Поэтому эмбарго не распространяется на товары, которые белорусы приво­зят из-за границы для личного потребления, а также на "критический импорт" - продукты первой необходимости. К примеру, на детское питание.

Представители зарубежных компаний уже оценивают, чем обернется для них ответ Беларуси на западные санкции. В ассоциации грузоперевозчиков Литвы Linava ("Линава") подсчитали: только их убытки из-за продовольственного эмбарго превысят 100 млн евро в год.

Продбезопасность на все 100%

Недосчитаются прибыли и остальные страны из белорусского санкционного списка. Мы же нужные товары купим у тех, кто дружественно к нам настроен. А некоторые и сами произведем! По мнению директора Института системных исследований в АПК Национальной академии наук, члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора экономических наук, профессора Андрея Пилипука, санкции открывают новые возможности для отечественных предприятий. Опыт Российской Федерации подтверждает это: введение ею продовольственного эмбарго в 2014 году послужило серьезным импульсом для активизации национальных производителей. Например, за эти годы наша страна-соседка сократила импорт агропромышленных товаров более чем на 27%. Российские аграрии не упустили шанс и быстро заняли все освободившиеся ниши рынка: производство мяса, молока, овощей и фруктов, зерна растет с каждым годом.

- В Беларуси не только обеспечена продовольственная безопасность, но и сформирован экспортный потенциал. Наша страна входит в лидеры мировых экспортеров мясо-молочных товаров. Годовое производство молока (около 8 млн т) позволяет полностью удовлетворять внутренний потребительский спрос и продавать порядка 4,8 млн т в 58 стран мира, - отмечает Андрей Пилипук. - Схожая картина в мясной сфере, которая сформировала экспортный потенциал в размере 32% от общего объема производства.

Действительно, в производстве мясной и молочной продукции наши предприятия - лидеры в мире. Но как быть с овощами и фруктами? С одной стороны, фермерам открывается большое поле для деятельности, а с другой - в Беларуси неподходящие климатические условия, чтобы вырастить те же бананы или хурму.

- Что касается плодоовощной продукции, то доля отечественных товаров в розничной торговле составляет от 60% до 90% в зависимости от товарной номенклатуры. При этом исследования, проводимые в нашем Институте, позволяют утверждать, что в Беларуси есть производственные резервы для обеспечения себя овощами и фруктами практически полностью. Мы можем импортировать лишь их отдельные виды, для выращивания которых не подходят природно-климатические условия. Это цитрусовые, виноград, бананы, персики и другие, - уточняет Андрей Владимирович.

К тому же в мире достаточно регионов, кроме стран, попавших под санкции, которые реализуют аналогичные товары. Например, государства Евразийского экономического союза, СНГ, азиатские и африканские страны.

- Европейский союз для многих товаров, которые импортировались ранее в Беларусь, выступал всего лишь транзитной территорией. Переориентация на непосредственного производителя может привести даже к удешевлению импорта, - поясняет эксперт.

Работать наперед

При этом Андрей Пилипук не исключает целесообразности наращивания производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, которые, с одной стороны, согласуются с местными климатическими условиями, а с другой - отражают наши богатые традиции питания.

- В долгосрочном периоде сохранится мясо-молочная специализация Беларуси, где сформированы наибольшие конкурентные преимущества на внутреннем и внешних рынках. При этом устойчивый имидж нашего продовольствия можно использовать в любой отрасли АПК: кондитерской, хлебопекарной, плодово-ягодной, производстве и переработке овощей и других, - отмечает он. - Наиболее важно сохранить ориентацию белорусских производителей на товары высочайшего качества с использованием современных технологий щадящей обработки.

Важно в первую очередь наладить развитие производств на основе натурального отечественного сырья. Речь идет в том числе и об овощах закрытого грунта. Это позволит удовлетворить спрос на них белорусов и, соответственно, сократить импорт в межсезонный период.

- Направлений очень много. Нужно правильно использовать потенциал АПК для создания востребованного на рынке продовольствия, - подытоживает Андрей Владимирович. - В чем точно можно быть уверенным: пустых полок не будет. Беларусь всегда придерживалась политики обеспечения продовольственной безопасности на основе собственного производства. Сейчас страна в полной мере обеспечена сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

Свое вкуснее!

В свою очередь белорусские производители согласны с тем, что эмбарго на западные товары предоставляет уникальную возможность занять новую нишу на внутреннем рынке и задуматься о создании принципиально иных продуктов. Например, сотрудники ОАО "Минский мясокомбинат" промониторили основные торговые сети на предмет санкционных продуктов, которые еще остались в продаже.

- Пришли к выводу, что сможем удовлетворить покупательский спрос в том числе и на товары из стран, которые попали в санкционный список. Некоторые из этих продуктов стоят дорого - 180-190 рублей за килограмм. Мы же готовы произвести их гораздо дешевле, - отмечает генеральный директор ОАО "Минский мясокомбинат" Сергей Некрашевич. - Не вижу особых проблем в замещении импортных мясных товаров отечественными. Натуральных и вкусных продуктов питания у нас предостаточно.

Сегодня у специалистов минского мясокомбината в разработке множество идей, чем заменить санкционную продукцию. Предприятие уже выпускает стейки, в том числе из говядины мясных пород, а менее чем через неделю представит очередную новинку - мясо су-вид. В планах - освоить новые рецептуры, чтобы производить аналоги испанских, итальянских и литовских деликатесов.

- Белорусские предприятия способны удовлетворить спрос и по этим эксклюзивным товарам, - уточнил Сергей Иванович. - Гарантирую, что качество, а вместе с тем и вкус наших новинок будет не хуже импортных. А цена - приемлемой для белорусов.

Сколько в Беларуси производят продукции на душу населения

935 кг зерна

558 кг картофеля

187 кг овощей

428 кг сахарной свеклы

137 кг скота и птицы (в убойном весе)

828 кг молока

373 штуки яиц

Почти вся мясо-молочная продукция на полках наших магазинов - отечественного производства. Эти товары и в перспективе будут доступны покупателям. Кроме того, по оценкам Института системных исследований АПК, в дальнейшем будет расширяться товарная номенклатура и ассортимент производимой продукции. Так что никто из нас не ощутит негативных изменений.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 Дней".-0-