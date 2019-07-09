Владельцам кошек и собак упростили вывоз животных за пределы страны ЕАЭС

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня внесла изменения в единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения предусматривают сокращение перечня ветеринарных требований при ввозе на территорию Евразийского экономического союза и перемещении между государствами - членами ЕАЭС пушных зверей, кроликов, собак и кошек, - пояснили в ЕЭК. - Они также предполагают увеличение до 14 дней срока действия отметки о клиническом осмотре животных. Это позволяет владельцам собак и кошек выезжать с ними за пределы страны союза без дополнительного клинического осмотра у ветеринара в стране пребывания. Будет скорректирована норма о подтверждении благополучия территории по гриппу птиц, что поможет избежать введения ограничений на торговлю товарами птицеводства при возникновении случаев этого заболевания у представителей дикой фауны".

Введена также норма об обязательной вакцинации норок против псевдомоноза, что позволит установить надлежащий уровень ветеринарной безопасности. Псевдомоноз норок относится к инфекционным болезням животных, по которым в странах ЕАЭС проводятся плановые профилактические мероприятия. Эта норма унифицирует ветеринарные правила государств - членов ЕАЭС.

"Все изменения направлены на гармонизацию единых ветеринарных требований с международными стандартами, рекомендациями и руководствами, а также на упрощение торговли товарами, подлежащими ветеринарному контролю (надзору)", - отметили в пресс-службе.

В связи с принятыми изменениями в единые ветеринарные требования аналогичные изменения вносятся в формы единых ветеринарных сертификатов на ввозимые в ЕАЭС подконтрольные товары из третьих стран.-0-