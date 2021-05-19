Владельцы карточек ВТБ (Беларусь) могут совершать валютно-обменные операции по более выгодному курсу банка

ВТБ (Беларусь) предоставил услугу "Лучший курс", позволяющую переводить средства на счета клиента с использованием карточки в интернет-банке и мобильном банкинге по более выгодному курсу банка.
"Лучший курс" применится при совершении операции "Перевести на счет" сразу после достижения определенного объема безналичных операций (300 белорусских рублей, 150 евро или долларов США, или 15 000 российских рублей) в течение текущего месяца счету, к которому выдана карточка Visa Classic, включая виртуальную карточку V2, Visa Classic Unembossed или Mastercard World.
Для держателей премиальных карточек Visa Infinite, Visa Signature или Visa Gold, выпущенных в том числе в рамках зарплатных проектов, пользование услугой "Лучший курс" доступно независимо от объема безналичных операций.