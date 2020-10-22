Владимир Монзуль стал лучшим архивистом Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги конкурса "Лучший архивист Беларуси" 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Победителем стал Владимир Монзуль, представляющий Национальный архив Беларуси. Второе место занял его коллега Арсений Таргонский, третье - Максим Мясников из Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

В финале участники конкурса выполняли задания и давали ответы на вопросы, касавшиеся теории и практики архивного дела, выступали с творческой самопрезентацией и защищали свои конкурсные работы.

Директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш отметил ценность, которую имеют представленные в этом году на конкурс работы, в том числе в контексте общегосударственной и общеотраслевой деятельности по защите объективной памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции совместно с общественным объединением "Белорусское общество архивистов" раз в два года начиная с 2014-го и пользуется большим авторитетом в архивной отрасли. Он позволяет выявить и поддержать лучших архивистов, показавших высокий уровень профессионализма, формировать положительный образ архивной отрасли и повышать общественный статус профессии архивиста.-0-