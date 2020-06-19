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Общество
19 июня 2020, 22:43

Власти Беларуси не допустили готовившейся дестабилизации - политолог

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство в нынешней ситуации приняло необходимые меры и не допустило готовившейся дестабилизации. Такое мнение высказал политолог Вадим Боровик в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Государство было обязано предотвратить, предпринять превентивные меры, чтобы обеспечить социально-политическую стабильность и мирное небо над головой. Поэтому нужно понимать, сегодня мы никого не обвиняем. Но те действия, которые были предприняты, они были вынуждены, чтобы не допустить дестабилизации, которая заблаговременно планировалось", - подчеркнул политолог Вадим Боровик.

Он обратил внимание, что определенные российские телеграмм-каналы занимаются спекуляциями, чтобы дестабилизировать ситуацию в Беларуси. "Мы этого не допустим", - уверен политолог.

О действиях таких телеграмм-каналов высказался и директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов: "Думаю, что опасная политическая ситуация, которую рисуют эти телеграмм-каналы, якобы социальная турбулентность, волнения в обществе, это скорее, плод их воспаленной фантазии. Потому что многие из этих авторов в Беларуси, наверное, никогда не были"

Вадим Боровик отметил, что ни одна страна в мире никогда не будет покрывать какие-то финансовые махинации, поскольку это угрожает национальной безопасности напрямую. "Это вывод капитала, это значит дестабилизация ситуации на финансовом рынке, это подрыв доверия к финансовой системе. В любой стране мира это тягчайшее преступление. Мы никого не обвиняем, мы исходим из материалов (озвученных КГК - прим.БЕЛТА). Но понимаем, что это тяжкое преступление, с которым надо разобраться", - констатировал он.

Политолог считает, что нужно также установить - откуда были рычаги руководства противоправной деятельностью в Белгазпромбанке, был ли организатор самостоятельной фигурой либо были задействованы более высокие уровни руководства этой системой.

"Озвучена цифра около полмиллиарда долларов. Это огромные средства и понятно, что они в этом банке не просто так через счета проходили и оседали уже за пределами страны. Значит, интересы были у третьих лиц, - считает Вадим Боровик. - Лицо, которое распоряжается чужими деньгами, всегда зависимо". Соответственно, продолжил он, если такое лицо становится у руля любой структуры, то оно потом поддается влиянию финансовой группы, которая привела его к власти. "Потом могут приниматься решения по отчуждению собственности, по продаже земли, по невыгодным для Беларуси кредитам. Вот в этом опасность, мы должны это понимать", - пояснил политолог.

Вадим Боровик обратил внимание и на методы, которыми пытаются пользоваться. По его словам, одно дело выиграть выборы, получить реальную поддержку избирателей. Но когда начинают подключать улицу, механизмы, которые могут привести в том числе к кровопролитию, - народ этого не хочет, подчеркнул политолог.-0-

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