Власти Карелии заинтересованы в организации авиасообщения с Беларусью

29 июля, Петрозаводск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Власти Карелии заинтересованы в скорейшей организации авиасообщения с Беларусью. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

Артур Парфенчиков отметил, что у Карелии и Беларуси большие экономические и гуманитарные связи, белорусы являются третьей по численности этнической группой в этом российском регионе. "Нам кажется, что экономика таких рейсов будет достаточно интересной, - сказал он. - Желающих съездить в Беларусь, особенно в летний период, у нас немало. И у жителей Беларуси появится возможность побывать в Карелии, которая имеет на своей территории множество уникальных туристических объектов".

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