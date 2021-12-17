Власти Кельна обратились к новому правительству с предложением принять находящихся на белорусско-польской границе беженцев

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий город Кельн хочет помочь беженцам, находящимся на белорусско-польской границе, которые сейчас оказались в очень тяжелом положении. Сегодня городской совет подписал петицию, где заявил о своей готовности принять беженцев. Об этом сообщает немецкое издание Kolner Stadt-Anzeiger.

Таким образом, обер-бургомистр Кельна Генриетта Рекер теперь уполномочена обратиться в Федеральное министерство внутренних дел и предложить принять беженцев из Беларуси.

"Ситуация еще раз показывает, насколько важна общеевропейская миграционная политика. Как обер-бургомистр города Кельна я хочу обратиться к новому федеральному правительству с просьбой разрешить муниципальные предложения по приему беженцев", - заявила мэр города.

Подавляющее большинство в городском совете Кельна поддержало инициативу по приему беженцев. Этот вопрос включен в политическую повестку города еще с ноября.

"Как город Кельн мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы вывести людей оттуда", - заявила председатель парламентской фракции "Вольт" Дженнифер Глашаген на заседании совета. Конкретное число беженцев, которое готов принять город, пока не уточняется. Известно, что обсуждался вопрос о том, что Кельн с небольшой подготовкой мог бы принять 1,5 тыс. беженцев.-0-