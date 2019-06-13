Влияние парниковых газов на потепление климата преувеличено - академик НАН Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль выбросов парниковых газов в вопросах изменения климата преувеличена. Такое мнение высказал журналистам академик, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси Владимир Логинов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Увеличение парниковых газов действительно приводит к росту температуры воздуха, но роль этого фактора преувеличена. Мы пришли к парадоксальным выводам и по-иному взглянули на природу потепления", - отметил Владимир Логинов. Он считает, что на изменение климата высоко влияние мирового океана, который через водяной пар может регулировать температуру.

В Беларуси, по данным академика, годовая температура в среднем увеличилась на 1,3 градуса. Причем, если 15-20 лет ученые считали, что потепление относится к зимнему типу (повышалась температура за счет холодных месяцев), то сегодня речь идет о потеплении летнего типа. Все чаще не только на территории республики, но и в Европе в целом стали повторяться засушливые периоды. Раньше такая ситуация наблюдалась с разницей в три-четыре года, а теперь - с разницей в два года. "Средств, которые выделяются в мире на борьбу с опустыниванием земель, крайне мало", - считает академик.

В свою очередь директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа отметил, что в Беларуси принимают меры по адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, по повышению плодородия почв. "Деградация и опустынивание земель - мировая проблема. Ежегодно около 50 млн га по разным причинам уходит из сельскохозяйственного оборота, что создает угрозу продовольственной безопасности. В Беларуси с первых дней независимости вопрос повышения плодородия почв стал одним из главных государственных приоритетов. За счет государственного бюджета проводится известкование кислых почв, приобретаются минеральные удобрения, сохраняется система государственного контроля за состоянием земель. И с 1995 года в республике отмечается положительная устойчивая динамика повышения запасов элементов питания в почвах, поддерживается баланс гумуса", - отметил он.-0-