Влияние соцсетей на общественное мнение обсудят на Белорусском международном медиафоруме

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Влиянию социальных сетей на формирование общественного мнения будет уделено пристальное внимание на XIV Белорусском международном медиафоруме "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества", который пройдет в Бресте 23-24 мая, сообщил журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

На секциях участникам медиафорума предложены следующие темы для обсуждения: "Медиапространство и информационная безопасность", "Влияние социальных сетей и блогосферы на формирование общественного мнения. Расширение присутствия в них государственного контента", "Современные тренды интернет-журналистики и ее роль в решении социально-политических проблем регионов".

"Заявлено особенно много докладов о влиянии социальных сетей на общественное сознание и потребителей информации. Поэтому мы постарались и экспертов пригласить из этой сферы, - отметил министр информации. - Цель Белорусского медиафорума - не только собрать представителей СМИ, а и привнести что-то новое в работу журналистов с точки зрения технологической и методической помощи".

В Брестском государственном университете имени Пушкина проведут мастер-классы ведущие журналисты Беларуси и России. Например, секретами профессии поделятся генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, российский телеведущий Роман Бабаян. "Мы пригласили серьезную группу экспертов, работающих в медийном пространстве, которые расскажут об основных тревогах и вызовах, о главных общественно-политических составляющих в проблемно-тематическом пространстве массмедиа", - добавил Александр Карлюкевич.

Также среди приглашенных гостей медиафорума представители органов государственного управления России и других постсоветских стран. "К нам приезжает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, из многих стран прибудут члены общественных журналистских организаций, что тоже важно для работы форума в целом и обсуждения заявленной проблематики", - уверен министр.

Александр Карлюкевич рассказал, что сегодня прошли переговоры с главой НГО "Мост образования, культуры и информации", писателем и журналистом, заслуженным деятелем культуры Монголии Бадам-Очирыном Галааридом. Стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и Монголии в медийной сфере, реализации совместных издательских проектов, организации пресс-тура по Монголии, открытие посольства Монголии в Беларуси, развитие экономических отношений. Во время встречи Бадам-Очирын Галаарид передал министру информации книгу с произведениями Янки Купалы, изданную в 2019 году в Монголии на монгольском, русском и белорусском языках.

XIV Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества" соберет более 250 государственных и общественных деятелей, дипломатов, представителей экспертного и медийного сообщества, журналистов из 25 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Польши, России, Сербии, США, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Эстонии.

Организаторами Белорусского международного медиафорума выступают Министерство информации, Постоянный комитет Союзного государства при поддержке Брестского областного исполнительного комитета, Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ, МИД Беларуси, Исполнительного комитета СНГ, Белорусского союза журналистов.-0-