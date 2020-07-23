Влияние ветроэлектростанций на птиц и рукокрылых исследуют в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое полномасштабное исследование по оценке влияния ветроэлектростанций на птиц и рукокрылых проводится в Беларуси по проекту международной технической помощи ГЭФ/ПРООН "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА консультант по связям с общественностью проекта Ольга Лелюкова.

"Ветроэнергетика - одна из самых динамично развивающихся отраслей возобновляемой энергетики в Беларуси и во всем мире. На нее делают ставку, когда речь идет о смягчении последствий изменения климата за счет снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Как и для любой другой хозяйственной деятельности, связанной с использованием природных территорий, очень важно обеспечить дальнейшее развитие ветроэнергетики в стране без ощутимого ущерба окружающей среде", - подчеркнула Ольга Лелюкова.

Из-за отсутствия единых подходов к мониторингу и оценке влияния ветроэлектростанций на животных сегодня существуют две кардинально противоположные точки зрения на этот счет. Одни утверждают, что ветряки полностью безвредны, другие настаивают, что их влияние негативно. "При оценке воздействия ветроустановок на орнитофауну и рукокрылых эксперты, как правило, опираются на американские и европейские публикации, которые часто базируются на разрозненных либо обобщенных фактах гибели птиц в разные периоды и в разных регионах, в том числе на разных континентах. Не учитываются различия в составе фауны, типах ветротурбин, освещении ветрогенераторов и планировке площадок, метеорологические аспекты и прочее. Поэтому полномасштабное исследование так важно для нашей страны", - отметила консультант.

Исследование проводит НПЦ Национальной академии наук по биоресурсам. Белорусские орнитологи проанализировали международные подходы к мониторингу воздействия ветроэлектростанций на птиц и рукокрылых, собственные результаты и опыт в крупных международных проектах и выработали свои алгоритмы. Они учитывают каждый из четырех типов воздействия для всех видов, встречающихся на определенной территории, где планируется размещение либо уже работает ветроэлектростанция. Это риск столкновения, барьерный эффект, беспокойство и перемещение, деградация среды обитания.

Ученые во время полевых наблюдений за птицами составляют базы данных, карты, отчеты, которые станут основой не только для оценок рисков столкновения пернатых с установками, но и позволят оценить, насколько эти объекты влияют на смену мест обитания и образа жизни орнитофауны. Эксперты отмечают, что учет только погибших птиц недостаточен. Полевые исследования включают в себя изучение видов и численности пернатых, которые могут изменить свои места обитания в результате строительства ветропарков, а также значение этого для популяций в исследуемом регионе в целом. Устанавливаются уровни летной активности и поведение в полете, которые могут быть использованы при оценке рисков столкновения. Особое внимание уделяется охраняемым видам.

В результате исследования будет дана оценка состояния и уровня воздействия на птиц и рукокрылых для модельных участков ветроэлектростанций не просто на этапе проектирования, а уже во время их работы. Такая оценка ранее в условиях Беларуси не проводилась. Орнитологи также выработают подходы к организации дальнейшего мониторинга на основе методик отслеживания происходящих изменений, адаптированных для местных условий. "Ученые составят рекомендации по минимизации степени воздействия ветроэлектростанций на ключевые группы животных с учетом выгод для развития экологически чистых видов производства энергии в стране и природоохранных аспектов", - добавила Ольга Лелюкова.

Проект международной технической помощи ГЭФ/ПРООН "Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь" реализует Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-