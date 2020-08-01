Внеочередная сессия белорусского парламента открывается 3 августа

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси открывается 3 августа, сообщает БЕЛТА.

Внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики открывается в соответствии с указом от 24 июля 2020 года №294 "О созыве внеочередных сессий".

Как проинформировали в пресс-службе Палаты представителей, в соответствии с законом о Национальном собрании Беларуси и регламентом Палаты представителей, депутатский корпус примет решение о проведении совместного заседания палат парламента для заслушивания обращения Президента Александра Лукашенко с ежегодным Посланием белорусскому народу и Национальному собранию.

Планируется, что и члены Совета Республики примут решение о проведении совместного заседания для заслушивания ежегодного Послания Президента. "Они также рассмотрят вопросы дачи согласия на назначение членов правления Национального банка и некоторые законопроекты", - отметили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Как заявил ранее глава государства, изначально запланированное на середину апреля Послание было отложено прежде всего по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии и того, какое влияние это окажет на Беларусь. "Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - отметил Александр Лукашенко в апреле текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы.-0-