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Общество
05 октября 2020, 21:05

Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных средств массовой информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Совет Министров.

Изменения предусмотрены постановлением Совета Министров №578. Коррективы внесены в Положение о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации, утвержденное постановлением правительства №2015. Постановление принято на основании части 1 пункта 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года №427-З "О средствах массовой информации".

Согласно положению, аккредитация журналистов иностранных СМИ в Беларуси проводится Министерством иностранных дел.

"Аккредитация журналиста иностранного СМИ не отменяет необходимости получения в установленном порядке аккредитации при госорганах, политических партиях, других общественных объединениях, иных юридических лицах", - уточнили в Совмине.

Законодательством может быть установлен особый порядок аккредитации журналистов иностранных СМИ для освещения международных спортивных и культурных мероприятий, проводимых в Беларуси. При этом аккредитованные журналисты иностранных СМИ при осуществлении профессиональной деятельности имеют права и привилегии белорусских коллег. Исключение - установленные законом ограничения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

"В качестве журналистов иностранных СМИ аккредитуются, как правило, граждане государств, в которых зарегистрировано это средство массовой информации", - рассказали в Совмине.

Не могут быть аккредитованы в качестве журналистов иностранных СМИ сотрудники диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудники аппарата военных атташе, торговых представительств иностранных государств в Беларуси, а также члены их семей. Среди тех, кто не может быт аккредитован в качестве журналистов зарубежных медиа, также сотрудники представительств и органов международных организаций и межгосударственных образований, которые, согласно уставным документам этих организаций и образований либо соответствующим международным договорам Беларуси, пользуются привилегиями и иммунитетами, а также члены их семей.

"Для сбора, редактирования и создания (подготовки) информационных сообщений и (или) материалов для иностранных СМИ на территории Беларуси сроком не более 14 календарных дней журналисты иностранных СМИ обязаны иметь временную аккредитацию в Беларуси. Журналисты, на регулярной основе занимающиеся сбором, редактированием и созданием (подготовкой) информационных сообщений и (или) материалов для иностранных СМИ на территории республики, обязаны иметь постоянную аккредитацию в Беларуси", - отметили в пресс-службе.

Представителю иностранного СМИ могут отказать во временной либо постоянной аккредитации в Беларуси, если он предъявит не соответствующие требованиям законодательства документы и сведения, в том числе подложные, поддельные или недействительные. Также в числе причин для отказа - факты лишения аккредитации данного журналиста в Беларуси, установленные нарушения им белорусского законодательства.

Журналисту могут также отказать в продлении постоянной аккредитации в Беларуси, если за предшествующий период действия аккредитации не было публикаций по белорусской тематике.

Как уточнили в Совмине, МИД может быть принять решение о лишении временной либо постоянной аккредитации журналиста иностранного СМИ на основании ходатайства иных государственных органов и организаций. "Это может быть связано с наличием в подготовленных журналистом иностранного СМИ материалах (материалах, в подготовке которых он участвовал) информации, представляющей угрозу национальной безопасности, территориальной целостности или общественному порядку Беларуси, здоровью и нравственности ее населения. Аналогичные меры могут быть приняты, если в подготовленных журналистом иностранного СМИ материалах есть информация, распространение которой в СМИ ограничено или запрещено. В числе причин для лишения аккредитации - иные нарушения журналистом иностранного СМИ белорусского законодательства", - отметили в пресс-службе.

"На основе принципа взаимности аккредитации могут быть лишены журналисты иностранного СМИ, зарегистрированного в государстве, где применяются ограничительные меры в отношении журналистов белорусских СМИ", - подчеркнули в пресс-службе Совмина.

Аккредитационные карточки журналистов иностранных СМИ, выданные до принятия постановления, утрачивают силу.-0-

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