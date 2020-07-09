Внимание, конкурс! Какая она, твоя "Дана"?

Сегодня известный застройщик, который возводит в Минске престижные комплексы, объявил о старте нового творческого конкурса – "Моя Дана". Принять в нем участие и претендовать на призы могут все желающие в возрасте от 10 лет!

Конкурс проводится по трем направлениям – фото, видео, эссе. Работы участников должны быть посвящены одному из комплексов, которые компания возводит в столице – "Маяк Минска", "Парк Челюскинцев", "Минск Мир". Авторы могут создавать конкурсные работы как о каждом комплексе по отдельности, так и обо всех вместе.

Комплекс "Маяк Минска"

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Комплекс "Минск Мир"

Для участия в конкурсе авторы предоставляют серию из 5 цветных или черно-белых фотоснимков, при этом количество серий не ограничено, не менее одного цветного видеоролика или одного эссе на белорусском или русском языках объемом от пяти до семи предложений. Можно представить работу только в одном жанре, а можно и во всех трех номинациях – кому какой вид творчества ближе! Вполне возможно, что самые талантливые участники смогут завоевать призы и за фото, и за видео, и за вдохновляющий текст!

Динамичный и яркий "Маяк Минска". Экологичный и современный "Парк Челюскинцев". Деловой и растущий "Минск Мир". Какими вы их видите? Что в них замечаете? Какие архитектурные решения вас радуют? Что кажется уникальным? Расскажите об этом! Пусть ваши конкурсные работы будут наполнены светом и красками живых личных эмоций!

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо и Мультимедийный фонтан "Дана Танец" в комплексе "Маяк Минска"

Комплекс "Парк Челюскинцев" расположен у самых границ одноименного парка

Деловой и современный комплекс "Минск Мир"

Победители получат денежные призы! За лучший видеоролик награда составит 1000 рублей, лучший фотоальбом – 700 рублей, лучшее эссе – 500 рублей. При этом количество победителей не ограничено – призы получат все работы, которые выберет компетентное жюри!

Как принять участие в конкурсе? Положение о конкурсе и правила его проведения подробно изложены на сайте bir.by.

Прежде всего, желающие принять участие в конкурсе должны иметь аккаунт в социальной сети instagram.com и (или) facebook.com и быть подписчиками @danaholdings на все время проведения конкурса.

Конкурсные работы нужно будет разместить в своих аккаунтах в социальных сетей instagram.com и (или) facebook.com с упоминанием официальной страницы @danaholdings. Еще раз подчеркнем: участвовать можно как в одной, так и в нескольких номинациях!

При публикации необходимо разместить хештеги конкурса. Они помогут организаторам конкурса отследить опубликованные работы на страницах социальных сетей. Следует проконтролировать, чтобы на время конкурса доступ к странице автора был открыт.

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.

Конкурс продлится до 29 июля включительно, а его итоги будут подведены после 17 августа. Награждены будут все самые креативные и талантливые работы!

Современные столичные комплексы – адреса вашего креатива!

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