Внимание! Конкурс! Окажись в зазеркалье и получи планшет в подарок!

Необычные живые книги "Алиса в Зазеркалье" и "Алиса в Стране Чудес" станут волшебным подарком под елку на Новый год и Рождество!

Пусть времена, когда на новогодних утренниках все мальчишки были Зайчиками, а девчонки – Снежинками останутся на старых фото. Новый год – на то и волшебный праздник, чтобы перевоплотиться в кого угодно – как вам подскажет фантазия! Так почему бы не блистать на новогоднем карнавале в экстравагантном сказочном образе, если за это можно получить ценный подарок?

Сказка оживает не только с помощью гаджета, но и наяву!

В рамках акции "Сказки оживают в "Евроопт" покупатели могут не только приобрести удивительную книгу с дополненной реальностью "Алиса в Зазеркалье", но и получить в подарок планшет.

Посвятите свой карнавальный костюм героям сказки "Алиса в Зазеркалье" и выиграйте планшет!

"Для этого надо, чтобы ваш карнавальный костюм, в котором вы пойдете на новогодний утренник или школьный бал, посвящался любому персонажу из книги "Алиса в Зазеркалье". Это может быть костюм Шалтай-Болтая или шахматной фигуры, сказочного рыцаря или самой Алисы – персонажей в сказке много, так что выбрать есть из кого. Посвятите ваш карнавальный костюм сказке про Алису и пришлите фото вашего образа до 29 декабря включительно на электронный адрес Alisa@eurotorg.by" . Не забудьте сопроводить письмо рассказом о себе или историей создания костюма", – рассказал об условиях конкурса руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

30 декабря авторитетное жюри, в состав которого войдут известные художники, артисты и телеведущие определит 15 победителей, которые получат в подарок от "Евроопт" современный планшет. Фото всех участников и результаты конкурсы будут опубликованы на страничке "Eвроопт Кидс" в социальной сети "Вконтакте".

Напомним, акция "Сказки оживают в "Евроопт" проходит с 10 декабря по 6 января. Чтобы приобрести книгу "Алиса в Зазеркалье" по специальной цене 5,99 рубля, нужно собрать 5 фишек, которые выдаются за каждые 10 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" (за вычетом стоимости алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий) при покупке в любом магазине "Евроопт" или "Бруснiчка", включая расположенные в сельской местности.

Фото на конкурс принимаются на электронную почту Alisa@eurotorg.by до 29 декабря включительно

Покупателям онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" издание со скидкой предлагается к приобретению за единовременную покупку от 50 рублей.

Книгу "Алиса в Зазеркалье" с оживающими иллюстрациями можно приобрести в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка" или заказать онлайн за 19,99 рубля – такова цена издания без специальной скидки.

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