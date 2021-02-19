ВНС демонстрирует возможность и умение власти делать выводы и работу над ошибками - Петровский

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание демонстрирует возможность и умение власти делать соответствующие выводы и работу над ошибками, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда", посвященного итогам VI Всебелорусского народного собрания, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"На мой взгляд, Всебелорусское народное собрание демонстрирует возможность и умение власти делать соответствующие выводы и работу над ошибками. Оппозиции в предыдущее пятилетие нечего было на власть вообще что-то говорить. Форумы, различные диалоги - формальные и неформальные. Некоторые оппозиционеры не вылезали из кабинетов государственных чиновников, на заседаниях, встречах продвигали какие-то решения. Фактически происходил процесс вовлечения, но они при этом подспудно думали, что вот таким образом посеют смятение в среде власти. Смогут при помощи подвыбора с кондачка взять и произвести вот этот мятеж, захват власти. Руководство страны и белорусское общество увидели эти механизмы. И Всебелорусское народное собрание было нацелено на выделение некоторых ошибок (про что Президент говорил) и преодоление их в ближайшей пятилетке", - сказал Петр Петровский.

Фактически ВНС предложило совершенно новый сценарий развития. "Оппозиция же со своей стороны повторила ту же ошибку, что в 1996 году. Президент созвал Всебелорусское народное собрание, а оппозиция "ушла в свое подполье", пытаясь дискредитировать его и напугать людей, как и сейчас. Уж если наши господа оппозиционеры не читали закон о ВНС и не смогли выдвинуть делегатов, им лично каждому пришли приглашения. И как они отреагировали? Они не пришли туда. Потому что они совершают такую же ошибку. И я думаю, у нас есть шанс переформатировать общественно-политическое поле, вырастить нормальную системную оппозицию, как в нормальной демократической стране. Но при этом сохранить традиционную белорусскую систему солидарной демократии, где не меньшинство решает роль большинства, а большинство управляет страной", - заключил он. -0-