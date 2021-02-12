ВНС имеет колоссальное историческое значение для новейшей истории страны - Марзалюк

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание имеет колоссальное историческое значение для новейшей истории страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, комментируя первый день работы VI ВНС.

"Если говорить про общую тональность доклада Президента, я бы сказал, что он был очень человечным, домашним, если можно так сказать. Я слышал много докладов главы государства. Но это был доклад, как между родственниками. Не было барьера - глава государства и все остальные. То есть, это было очень искренне и откровенно, - сказал Игорь Марзалюк. - Если говорить про какие-то важные вещи, то, с одной стороны, - это программа на пять лет, концепция национальной безопасности, демографической политики и основные драйверы роста. Но, самое главное, это то, что страна будет нормально эволюционировать, будет расти и развиваться".

Парламентарий подчеркнул: "Возможно, многие еще до конца не осмыслили, что ВНС имеет колоссальное историческое значение для новейшей истории страны. Оно задает вектор дальнейшей политической модернизации и социально-экономического развития страны. Здесь власть проговаривает те вещи, которые она считает наиболее существенными и важными".

VI Всебелорусское народное собрание сегодня продолжило работу во Дворце Республики в Минске. Накануне с докладом на ВНС выступил глава государства. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе форума и сегодня.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-