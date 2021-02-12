ВНС оправдывает озвученные в преддверии форума ожидания - Кунцевич

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание оправдывает ожидания, озвученные в преддверии форума. Такое мнение высказал БЕЛТА заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич.

"Я полагаю, что ВНС оправдывает те высокие ожидания, которые были озвучены в преддверии форума. Глубокий и по содержанию, и по эмоции доклад Президента, интересные выступления делегатов, жаркие дискуссии в кулуарах - все это делает форум ярким событием, к которому приковано большое внимание жителей нашей страны, экспертного сообщества как внутри Беларуси, так и за рубежом", - считает Андрей Кунцевич.

Он добавил: "Как мне думается, главная задача форума - не только определить стратегию развития нашего государства, но и укрепить его духовно-ценностный фундамент, укрепить веру в нашу страну и ее народ". Замглавы Администрации Президента подчеркнул, что очень важно вовлечь в решение имеющихся проблем широкий круг людей, которые искренне радеют за поступательное движение вперед.

По мнению Андрея Кунцевича, вызывает недоумение тот факт, что руководство оппозиционных партий не откликнулось на приглашение оргкомитета ВНС, "столкнув себя тем самым на обочину политической жизни". "И они еще ратуют за какое-то развитие партийной системы! Как можно ратовать за необходимость диалога и при этом его избегать?" - отметил он.

Андрей Кунцевич обратил внимание на то, что на форуме звучат разные точки зрения, иногда диаметрально противоположные. "Поэтому очевидно, что у редакционной комиссии собрания будет много работы, прежде чем вынести на суд делегатов проект итоговой резолюции", - заключил он.-0-