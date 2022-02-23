ВНС поможет избежать социального напряжения в обществе, считает Савиных

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВНС поможет избежать социального напряжения в обществе, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"В каждом государстве есть большая проблема, связанная с согласованием интересов различных социальных групп. И если эти интересы не согласованы, то возникает внутренняя социальная напряженность, которая ведет к росту транзакционных издержек и определенной даже политической нестабильности. Нужны институты, которые будут гармонизировать это социальное пространство. Как правило, во всех странах эту функцию выполняют политические партии. Потому что система зрелых политических партий - это действительно очень важная система, которая существует практически во всех странах. И мы, кстати, в Конституции не отказались от дальнейшего развития политических партий, формирования такой системы. Более того, даже в определенных статьях Конституции усилили этот тренд. Но пока партии сформируются - требуется время", - сказал Андрей Савиных.

И здесь, по его словам, Всебелорусское народное собрание может стать тем социальным инструментом, который сможет согласовывать эти интересы между социальными группами, не позволяя нарастать социальному напряжению в обществе. "Я вижу роль Всебелорусского собрания именно в этом. Не исключено, что через 15-20 лет произойдут такие серьезные изменения, что Всебелорусское народное собрание станет форумом уже устоявшихся политических партий. Не будем забегать вперед, но вне всякого сомнения, что сегодня, сейчас и на ближайшие 5-10 лет оно будет выполнять именно функцию социальной гармонизации интересов различных слоев населения", - добавил депутат.-0-