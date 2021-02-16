ВНС поставило заслон "импортированной демократии" и отстояло суверенность Беларуси - Щекин

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Всебелорусское народное собрание поставило заслон "импортированной демократии" и отстояло суверенность Беларуси. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"На VI Всебелорусском народном собрании мы все убедились, что Президент был прав, когда в 90-е годы кропотливо занимался сначала восстановлением и после постоянным укреплением государственных институтов. Своим докладом Президент смог удовлетворить общественный запрос на перемены. Даже опытные политики были застигнуты врасплох предложениями об инновационном (научно-интеллектуальном) развитии страны и конституционно-политических изменениях. Анонсированные белорусским лидером трансформация и акцентированные в этой связи возможные проблемы должны стать перспективно-эволюционной и взвешенной реструктуризацией политической системы суверенной и независимой Беларуси", - уверен аналитик.

По его мнению, само проведение VI Всебелорусского народного собрания показало, что сила государства в доверии к нему со стороны граждан и что "импортированная демократия" противоречит традиционным основам белорусской ментальности.

"Свободное и самостоятельное гражданское общество, зарождение которого мы сейчас наблюдаем, по определению обязано быть национально ориентировано и суверенно. Считаю, что только сильное государство с отлаженной системой государственного управления и выстроенной кадровой политикой и идеологией является базовым условием развития, - сказал Николай Щекин. - По итогам общения со многими делегатами и приглашенными председателями политических партий во Дворце Республики могу подчеркнуть, что доминантой в выступлениях Президента на собрании являлась логичность, непротиворечивость и аргументированность. Доклад проникнут заботой о людях, которые переживают нелегкие времена из-за внешнего вмешательства. Надо признать, что Президент остается популярным у большинства белорусов, которые видят в нем источник стабильности. Отказ от участия оппозиционных сил и как следствие их саморазоблачение является тому доказательством. Примечательно, что глава государства в своих выступлениях на ВНС уделил мало внимания санкционной политике со стороны Запада, а посвятил много времени текущим проблемам и механизмам их решения".

Как участник ВНС Николай Щекин поделился следующими впечатлениями. "Эффектом разорвавшейся бомбы стали данные социологических исследований и недвусмысленный посыл Александра Лукашенко белорусскому бизнесу, его социальной ответственности перед обществом в тяжелые (постпандемические) времена для всей белорусской нации. Отмечу, что ВНС было выдержано в классическом формате и обозначенные вопросы встраиваются в логику развития белорусской государственности. Изменения и преобразования в Беларуси и мире, а также то, что их понимает лидер, является для белорусского общества важным знанием, которое может дать ценную информацию о том, что нас ожидает в ближайшем будущем, - рассуждает кандидат философских наук. - Но надо понимать, что VI Всебелорусское народное собрание открыло политико-правовой люфт, которым и государство, и общество должны эффективно воспользоваться во имя укрепления белорусской государственности. Поэтому именно сейчас делегатам придется на местах предпринять беспрецедентные усилия по налаживанию совместного поиска формулы обновления Беларуси". -0-